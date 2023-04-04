У Туреччині продовжили перебування автомобілів із українськими номерами: дата

Влада Туреччини продовжила термін перебування автомобілів з українською реєстрацією до 30 червня 2023 року.

Українцям для цього треба відмітитися в митних органах країни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на посольство України в Туреччині.

Чимало українців рятуючись від війни, виїхали в Туреччину на своїх автомобілях. У зв'язку із ситуацією, влада країни зробила виняток і розширила дозвіл на перебування українських автомобілів із 90 (скільки діє безвізовий режим) до 180 днів. Для тих, хто оформив посвідку на проживання, максимальний термін перебування автомобіля з українською реєстрацією складає 2 роки.

"Якщо термін перебування вашого авто закінчується у зв’язку з закінченням посвідки на проживання, просимо звернутись до митного органу Туреччини за місцем проживання для заповнення форми та відмітки в системі митних органів Туреччини", – зазначають на сторінці дипломатичного представництва.

Про подальше можливе продовження терміну перебування автомобілів посольство України буде інформувати додатково.

Із 3 березня у Туреччині можна обміняти українське водійське посвідчення у паспортному сервісі ДП "Документ" у Стамбулі.

Нагадаємо, ми писали, що Чехія готує реєстр автомобілів із українськими номерами.

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