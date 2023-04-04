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В Турции продлили пребывание автомобилей с украинскими номерами: дата

Фото: Украинские автомобили в Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти Турции продлили срок пребывания автомобилей с украинской регистрацией до 30 июня 2023 года.

Украинцам для этого следует отметиться в таможенных органах страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Турции.

Многие украинцы спасаясь от войны, выехали в Турцию на своих автомобилях. В связи с ситуацией, власти страны сделали исключение и расширили разрешение на пребывание украинских автомобилей с 90 дней (сколько действует безвизовый режим) до 180 дней. Для тех, кто оформил вид на жительство, максимальный срок пребывания автомобиля с украинской регистрацией составляет 2 года.

"Если срок пребывания вашего авто истекает в связи с окончанием вида на жительство, просим обратиться в таможенный орган Турции по месту жительства для заполнения формы и отметки в системе таможенных органов Турции", – отмечают на странице дипломатического представительства.

О дальнейшем возможном продлении срока пребывания автомобилей посольство Украины будет информировать дополнительно.

С 3 марта в Турции можно обменять украинское водительское удостоверение в паспортном сервисе ГП "Документ" в Стамбуле.

Напомним, мы писали, что Чехия готовит реестр автомобилей с украинскими номерами.

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