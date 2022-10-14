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Ціни зростають. Чи планують українці відпочивати на зимові свята

Фото: Термальні води Косино на Закарпатті (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці поступово починають планувати відпочинок на зимові свята, попит на тури відновився на половину порівняно з минулим роком.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповів директор туроператора "Відвідай" Ігор Губіліт.

Торік його компанія організувала відпочинок понад 36 тисячам українців. Серед пропозицій зимових турів на сайті туроператора – поєднання проживання та екскурсій до замків, прогулянки в гори, відпочинок у термальних комплексах та дегустації місцевих страв.

На сьогодні, за словами Ігора Губіліта, попит на зимовий відпочинок відновився приблизно на 50%.

"Наразі є зацікавлення лише новорічними та різдвяними турами. Менше, ніж минулого року, але таки трохи є. В більшості люди хочуть їхати в Карпати, Закарпаття, на лижі, термали. У Карпатах люди традиційно вибирають Буковель, Яремче і околиці, також популярною є Верховина, Пилипець і район Славського", - зазначає він.

Фото: Туристи на гірськолижному курорті в Закарпатті (РБК-УКраїна)

За словами фахівця, українці поки не поспішають замовляти тури.

"Думаю, що основні продажі будуть ближче до Нового року, бо люди не знають, що буде далі і не планують наперед за 2-3 місяці, а в останні тижні чи дні перед поїздками", - каже керівник туристичної компанії.

Туристам слід готуватися, що відпочинок в цьому році може бути дорожчим, ніж раніше.

"Готелі і термали подорожчали в порівнянні з минулим роком, але не значно, десь на 10-20%", - попереджає Ігор Губіліт.

Нагадаємо, ми писали, у які екзотичні країни летять українці в цьому році.

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