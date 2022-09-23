Ціни злетіли до неба. Скільки коштують продукти у супермаркетах Німеччини

Ціни на продукти харчування в Німеччині зростають на тлі війни в Україні та загальної інфляції. Базовий продуктовий кошик подорожчав на 16,6% порівняно з минулим роком.

До яких цін готуватися українським біженцям у Німеччині та скільки коштують основні продукти в супермаркетах країни, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Focus Online .

Основні продукти подорожчали на понад 20% за рік

Статистика свідчить, що зростання цін посилюється шостий місяць поспіль. Деякі продукти стали дорожчими майже вдвічі.

Суттєво подорожчали харчові жири та олії (+44,5%), а також молочні продукти та яйця (+26,8%). Помітно зросли споживчі ціни також на м'ясо та м'ясопродукти (+18,6%) та на хліб та круп'яні вироби (+17,1%).

Найбільше ціни зросли на такі продукти:

олія – на 81%;

вершкове масло – на 49%;

молоко – на 36,9%;

борошно – на 34,2%;

куряче м'ясо – на 29,7%;

червоне м'ясо, сири та фрукти – більш ніж на 20%.

Фото: Ціни зростають шостий місяць поспіль (pixabay.com)

Ціни на молочні продукти злетіли до неба

Поточна ціна виробників на молоко може стати основною причиною зростання цін у супермаркетах у найближчі тижні. У вересні молочні заводи почали закуповувати молоко по 60 центів за літр, тоді як у червні ціна була на 10 центів нижчою. Про це свідчать офіційні дані Central Milk Market Reporting (ZMB).

Поточна динаміка цін показує, що подорожчання молочних продуктів може статися найближчими днями та тижнями.

Зазвичай ціни на молоко змінювалися раз на півроку. Через складну ситуацію в економіці це стається частіше. Від ціни на молоко залежатиме вартість масла, йогурту, сиру та інших молочних продуктів.

Вже зараз споживачам у Німеччині доводиться платити понад 3,49 євро за фірмове масло. Ірландське масло Kerrygold досягло піку в 3,59 євро у супермаркетах на початку вересня.

Експерти галузі вважають, що ціна на масло легко подолає позначку 3,60 євро через попит на випічку до Різдва, але навряд чи вона коштуватиме більше 4 євро.

Декілька днів тому повсюдно подорожчали йогурти. За найпопулярніші види доводиться платити на 30% більше. "М'який йогурт" у 500-грамовій баночці подорожчав з 75 до 95 центів у Aldi Sud. У Edeka чашка Gut&Billig тепер коштує 99 центів.

Фото: Базові продукти харчування в Німеччині стають дедалі менш доступними (gettyimages.com)

Середні ціни в супермаркетах Німеччини у серпні

Згідно з дослідженням Focus Online, із березня по серпень 2022 року ціни на базові продукти змінилися так:

Кава (мелена, розчинна) з 3,99 євро до 4,99 євро.

Кукурудзяні пластівці (500 г) з 1,09 євро до 1,39 євро.

Мюслі (цільнозернові, 1 кг) з 1,09 до 1,39 євро.

Джем (вишневий, банк 450 г) з 1,19 євро до 1,39 євро.

Спагетті (500 г) з 0,75 до 0,89 євро.

Вершкове масло (250 г) з 1,99 євро до 2,29 євро.

Молоко (1 л, 3,5% жирності) з 0,88 до 1,09 євро.

Мінеральна вода (1,5 л) з 0,19 до 0,25 євро.

Сир (300 г) із 1,99 євро 2,49 євро.

Чай (чорний, пакетований, м'ятний, 25 пакетиків) з 0,59 до 0,65 євро.

Рис (басматі, 1 кг) з 1,99 євро до 2,49 євро.

Чіпси (паприка, 300 г) з 0,89 євро до 1,19 євро.

Папір туалетний (три шари, десять рулонів) з 2,95 євро до 3,75 євро.

У ці дні у вересні в супермаркетах такі ціни: 10 яєць коштують 2,29 євро, солодкий сир (сиркова маса) – 4,60 євро/кг, варено-копчена ковбаса – 11 євро/кг, копчений лосось – 20 євро/кг, м'ясна нарізка – 11-29 євро/кг, свіжа яловичина – від 10 євро/кг, куряче філе – від 9,5 євро/кг. Свіжий хліб – від 2 євро/кг, макарони – від 1,9 євро/кг за акцією.

Нагадаємо, ми писали, як зимуватимуть біженці у переповненій Німеччині.