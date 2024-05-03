Ціни підскочили. Скільки коштує великодній кошик в Україні та Польщі

Свято Великодня – одна із найпопулярніших традицій українців, яка передбачає спеціальні страви. Цього року набір продуктів "великоднього кошика" в Україні значно подорожчав.

Між тим, українці у Польщі витратять на ті самі страви трохи менше, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міжнародної агенції Gremi Personal.

Скільки коштуватимуть продукти на Великдень в Україні та Польщі

За даними Інституту аграрної економіки, у 2024 році, традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль на родину з 4 осіб обійдуться приблизно у 1422 грн. Це на 17,6 % дорожче, ніж торік – у 2023 році такий набір коштував 1208,78.

Водночас у Польщі українці за такі самі продукти заплатять трохи дешевше – 1326 грн. Такі дані наводить аналітичний центр Gremi Personal.

У Польщі перебувають близько 2 млн українців – біженців та довоєнних мігрантів. Тож наразі це країна із найбільшою часткою наших людей у Європі, й більшість із них святкуватимуть Великдень 5 травня разом із християнами східного обряду.

Вартість домашньої паски за традиційним рецептом складе 179,8 грн за 1 кг в Україні та 185 грн у Польщі. Найдорожчими складовими будуть м’ясні страви. Дослiдники порахували вартість кошика з розрахунку 0,5 кг за кожен продукт.

Інфографіка: Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі (надане РБК-Україна)

Варто зважати й на рівень доходів у двох країнах

Різниця у вартості продуктів у двох країнах незначна, проте в агенції звертають увагу на рівень доходів. Якщо у Польщі середня місячна зарплата складає 59 332 тис. грн (6061 злотих із урахуванням податків), то в Україні – 17 442 грн.

"Ми спостерігаємо мінімальну різницю у вартості продуктів в Україні та Польщі, однак важливо враховувати рівень доходів у кожній країні. За умови, що середня місячна зарплата в Україні майже втричі менше, ніж у Польщі, зрозуміло що українці витрачають більшу частину свого доходу на продукти порівняно з жителями Польщі. Тому все ще існує тенденція, коли українці приїжджають до Польщі на роботу і повертаються в Україну витрачати зароблене", – зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі готують важливі зміни у роботі магазинів. У Сеймі зареєстрували законопроект, щоб дозволити торгівлю у неділю.

Також ми повідомляли, що у Польщі подорожчають основні продукти харчування. Це пов'язано зі скасуванням податкових пільг.