У Польщі подорожчають основні продукти харчування: як зростуть ціни
У квітні у Польщі зростуть ціни на основні продукти харчування. Це пов'язано зі скасуванням податкових пільг.
Які продукти стануть дорожчі та наскільки зростуть ціни, РБК-Україна розповідає з посиланням на inpoland.net.pl.
Уряд Польщі прийняв рішення не продовжувати дію нульової ставки VAT (ПДВ) для базових харчових продуктів. До лютого 2022 року діяла ставка VAT у 5%.
Тому з квітня у польських магазинах стануть дорожчі такі продукти:
- молочні продукти;
- яйця;
- м’ясо, м’ясні вироби та субпродукти;
- овочі та їстівні коренеплоди;
- риба та морепродукти;
- заморожені картопля, овочі та фрукти.
Також зростуть ціни на мінеральні та газовані води, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів, фрукти із зернами чи кісточками, лісові та волоські горіхи, натуральний мед, фруктові й овочеві соки, морозиво, суміші для дитячого харчування.
Не омине подорожчання і масло та олію – жири та суміші жирів з продуктів рослинного або тваринного походження. Ще супи та спеції.
Водночас очікується, що зростання цін складе більше 5%, адже на продукти харчування припадає 27% щомісячних витрат поляків.
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