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У Польщі подорожчають основні продукти харчування: як зростуть ціни

Вівторок 19 березня 2024 16:40
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У Польщі подорожчають основні продукти харчування: як зростуть ціни Фото: Покупки в супермаркеті (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У квітні у Польщі зростуть ціни на основні продукти харчування. Це пов'язано зі скасуванням податкових пільг.

Які продукти стануть дорожчі та наскільки зростуть ціни, РБК-Україна розповідає з посиланням на inpoland.net.pl.

Уряд Польщі прийняв рішення не продовжувати дію нульової ставки VAT (ПДВ) для базових харчових продуктів. До лютого 2022 року діяла ставка VAT у 5%.

Тому з квітня у польських магазинах стануть дорожчі такі продукти:

  • молочні продукти;
  • яйця;
  • м’ясо, м’ясні вироби та субпродукти;
  • овочі та їстівні коренеплоди;
  • риба та морепродукти;
  • заморожені картопля, овочі та фрукти.

Також зростуть ціни на мінеральні та газовані води, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів, фрукти із зернами чи кісточками, лісові та волоські горіхи, натуральний мед, фруктові й овочеві соки, морозиво, суміші для дитячого харчування.

Не омине подорожчання і масло та олію – жири та суміші жирів з продуктів рослинного або тваринного походження. Ще супи та спеції.

Водночас очікується, що зростання цін складе більше 5%, адже на продукти харчування припадає 27% щомісячних витрат поляків.

Нагадаємо, ми писали, що українці витрачають у магазинах Польщі мільярди гривень.

Також ми розповідали, як українські біженці вплинули на економіку Польщі.

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