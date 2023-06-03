"Ціни доведеться підвищити". Квиток за 49 євро у Німеччині подорожчає: деталі

Популярний у Німеччині квиток на громадський транспорт за 49 євро незабаром може подорожчати.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Коли може подорожчати проїзний Deutschlandticket

Понад три мільйони німців вже придбали проїзний за 49 євро Deutschlandticket з моменту його запуску у квітні. Картка пропонує необмежений проїзд у всьому місцевому та регіональному громадському транспорті, а влада назвала запровадження такої опції "найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини". Але представники галузі транспорту кажуть, що низька ціна є неприйнятною.

Місцеві та регіональні компанії зазнають тиску через високу інфляцію, а дохід від квитків залишається низьким, каже керівник транспортного управління Мюнхена MVG Інго Вортманн.

"Ймовірно, з січня 2024 року ціни підвищаться, і підвищення не обмежиться новим проїзним. Я думаю, що доведеться підвищувати ціни на всі квитки", – вважає він.

Що таке проїзний за 49 євро в Німеччині

Deutschlandticket, також відомий як "квиток D" – дешевий абонемент для проїзду в транспорті Німеччини. Він коштує 49 євро на місяць або приблизно 1,60 євро на день і дійсний для всіх міських автобусів, метро та трамваїв у муніципалітетах країни. Також ним можна скористатися для проїзду на короткі та середні відстані, включаючи поїзди.

Проїзний не підійде для користування у поїздах далекого прямування, якими керує DB Fernverkehr AG (включаючи RE) або інших компаній, таких як FlixTrain (IC, EC, ICE). Проїзний за 49 євро – це свого роду продовження минулої акції – квитків по 9 євро. Вони діяли в Німеччині минулого літа.

Фото: Понад три мільйони німців вже придбали проїзний за 49 євро Deutschlandticket з моменту його запуску у квітні (unsplash.com)

"Ультрадешевий проїзний, запроваджений для боротьби зі зростанням інфляції після вторгнення Росії в Україну, став надзвичайно популярним. У червні, липні та серпні було продано понад 52 мільйони квитків", – пише Euronews.

Ціна в 9 євро була неприйнятною в довгостроковій перспективі, але його "наступник", квиток у 49 євро, також має великий попит.

"3 мільйонів людей, які вже його придбали, принаймні 750 000 ніколи раніше не користувалися послугами громадського транспорту. Будь-яке потенційне підвищення ціни може зустріти шалену критику", – зазначають на сайті видання.

Експерт з дорожнього руху міської ради Мюнхена Ніколаус Градл називає ідею подорожчання квитка абсурдною. Він вважає, що федеральний уряд і уряди німецьких земель можуть продовжувати фінансувати цю програму, послаблюючи вплив інфляції та витрат на громадський транспорт.

Які ще новації можуть запровадити у транспорті Німеччини

Підвищення цін – не єдина зміна, яку розглядають у Німеччині. Там також пропонують запровадити схему, за якою власникам квитків можуть дозволити брати з собою ще одного дорослого та трьох дітей віком від шести до 14 років у певні години дня. У разі згоди транспортних компаній це правило діятиме у вихідні та святкові дні, а також після 20:00 у будні.

Нагадаємо, Із Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною. Також можна поїхати у деякі міста за кордоном.

Раніше ми писали про список маршрутів, де проїзд доведеться оплачувати окремо.

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