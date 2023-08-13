Ціни б'ють рекорди: скільки коштують квартири у містах Польщі влітку

Цього літа відразу в кількох містах Польщі зафіксовано рекордні ціни на житло. Підвищення вартості житла також підтверджується даними Національного банку Польщі (NBP).

Як змінилася вартість квадратних метрів в країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на tvn24.pl.

Як змінилася вартість житла у Польщі

У липні 2023 року у 8 містах Польщі ціни на квартири встановили нові рекорди. Наприклад, у Вроцлаві середні ціни на житло вперше перевищили планку в 11 тисяч злотих (97 900 грн) за квадратний метр.

"На ринок нерухомості повернулася лихоманка. Знову є випадки, коли клієнти телефонують і хочуть забронювати квартиру, не бачивши її", – йдеться в повідомленні.

Також там додали, що "у липні ринок нерухомості пережив бум, схожий на той, який ми пам'ятаємо з епохи наднизьких процентних ставок".

"Квартири розходилися, як гарячі пиріжки. В основному завдяки програмі Secure Credit 2%. Протягом місяця було подано понад 18 тисяч заявок на кредит, більшість з них – на купівлю квартири. Звісно, ​​такі темпи неможливо зберегти в довгостроковій перспективі", – додають аналітики.

Наскільки великий є так званий відкладений попит, тобто як довго триватиме такий великий інтерес до програми, визначити важко, відзначають експерти.

Фото: У липні 2023 року у 8 містах Польщі ціни на квартири встановили нові рекорди (unsplash.com)

Ціни за квадратний метр житла влітку 2023 року

Цього року найбільш активними ринками нерухомості серед досліджених міст є Катовіце, Краків і Сосновець, де "всі ціни в липні були на 13% вищими, ніж у грудні 2022 року", і крім них, двозначне зростання (+10 відсотків) зафіксовано лише у Варшаві. А нижчими, ніж у грудні 2022 року, ціни були лише в Гданську (-4,5%) та Щецині (-0,1%)".

Найвищі середні ціни в історії були зафіксовані в таких польських містах:

Білосток (8 898 злотих або 80 454 гривень за квадратний метр);

(8 898 злотих або 80 454 гривень за квадратний метр); Краків (12 664 злотих або 114 507 гривень);

(12 664 злотих або 114 507 гривень); Люблін (8 878 злотих або 80 274 гривень);

(8 878 злотих або 80 274 гривень); Лодзь (7 903 злотих або 71 458 гривень);

(7 903 злотих або 71 458 гривень); Сосновець (6 480 злотих або 58 590 гривень);

(6 480 злотих або 58 590 гривень); Торунь (7 997 злотих або 72 308 гривень);

(7 997 злотих або 72 308 гривень); Варшава (14 265 злотих або 128 983 гривень)

(14 265 злотих або 128 983 гривень) Вроцлав (11 279 злотих або 101 985 гривень).

В останньому місті рівень 11 000 злотих за квадратний метр було перевищено вперше. У липні також спостерігалося падіння цін, і трохи дешевше, ніж у червні, квартири були в Гданську (-4%), Гдині (-1,5%), Бидгощі (-1%), Щецині (-1%) й Жешуві (-0,8%).

Пожвавлення на ринку. Що буде з вартістю житла далі

Важливою подією на ринку став запуск доступного кредитування, пишуть аналітики. Величезна популярність програми пояснюють наслідком високого попиту, який накопичився протягом багатьох місяців, коли молоді люди мали великі труднощі з отриманням іпотечного кредиту.

За словами експертів, в короткостроковій перспективі буде вирішальним те, як довго триватиме попит на Secure Credit 2%.

Фото: В цілому за рік ціни на квартири в Польщі можуть зрости на 10% (скриншот з сайту olx.pl)

"До кінця року зростання цін на всьому ринку у 2023 році може перевищити 10%, і таким чином перевершити минулий прогноз. Якщо восени ціни заспокояться і стабілізуються, ми закінчимо рік з підвищенням нижче 10%. Наразі дуже важко оцінити, скільки людей, які відповідають умовам програми, скористаються нею найближчим часом. У довгостроковій перспективі темпи зниження процентних ставок і те, до якого рівня вони впадуть, будуть мати вирішальне значення", – прогнозують аналітики ринку.

У формуванні цін на житло у Польщі демографія та імміграція будуть набувати все більшого значення. Також ціни можуть рости у міру збільшення рівня зарплат по всій Польщі.

"Ціни зростуть там, де є попит на житло, а в регіонах, звідки виїжджають люди, буде все більше порожніх приміщень, що стабілізує або навіть знизить ціни", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, ринок нерухомості в Польщі у 2022 році відзначився стрибком цін через значний попит з боку українських біженців. Але вже до кінця минулого року оренда стала дешевшати. Ми писали, скільки коштує орендувати квартиру у Польщі.

Також стало відомо, скільки зароблятимуть українці у Польщі після підвищення мінімальних зарплат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.