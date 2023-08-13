Ціни б'ють рекорди: скільки коштують квартири у містах Польщі влітку

Скільки коштують квартири у містах Польщі – Варшава, Гданськ, Вроцлав, Краків
Цього літа відразу в кількох містах Польщі зафіксовано рекордні ціни на житло. Підвищення вартості житла також підтверджується даними Національного банку Польщі (NBP).
Як змінилася вартість квадратних метрів в країні, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на tvn24.pl.
У липні 2023 року у 8 містах Польщі ціни на квартири встановили нові рекорди. Наприклад, у Вроцлаві середні ціни на житло вперше перевищили планку в 11 тисяч злотих (97 900 грн) за квадратний метр.
"На ринок нерухомості повернулася лихоманка. Знову є випадки, коли клієнти телефонують і хочуть забронювати квартиру, не бачивши її", – йдеться в повідомленні.
Також там додали, що "у липні ринок нерухомості пережив бум, схожий на той, який ми пам'ятаємо з епохи наднизьких процентних ставок".
"Квартири розходилися, як гарячі пиріжки. В основному завдяки програмі Secure Credit 2%. Протягом місяця було подано понад 18 тисяч заявок на кредит, більшість з них – на купівлю квартири. Звісно, такі темпи неможливо зберегти в довгостроковій перспективі", – додають аналітики.
Наскільки великий є так званий відкладений попит, тобто як довго триватиме такий великий інтерес до програми, визначити важко, відзначають експерти.
Фото: У липні 2023 року у 8 містах Польщі ціни на квартири встановили нові рекорди (unsplash.com)
Цього року найбільш активними ринками нерухомості серед досліджених міст є Катовіце, Краків і Сосновець, де "всі ціни в липні були на 13% вищими, ніж у грудні 2022 року", і крім них, двозначне зростання (+10 відсотків) зафіксовано лише у Варшаві. А нижчими, ніж у грудні 2022 року, ціни були лише в Гданську (-4,5%) та Щецині (-0,1%)".
Найвищі середні ціни в історії були зафіксовані в таких польських містах:
В останньому місті рівень 11 000 злотих за квадратний метр було перевищено вперше. У липні також спостерігалося падіння цін, і трохи дешевше, ніж у червні, квартири були в Гданську (-4%), Гдині (-1,5%), Бидгощі (-1%), Щецині (-1%) й Жешуві (-0,8%).
Важливою подією на ринку став запуск доступного кредитування, пишуть аналітики. Величезна популярність програми пояснюють наслідком високого попиту, який накопичився протягом багатьох місяців, коли молоді люди мали великі труднощі з отриманням іпотечного кредиту.
За словами експертів, в короткостроковій перспективі буде вирішальним те, як довго триватиме попит на Secure Credit 2%.
Фото: В цілому за рік ціни на квартири в Польщі можуть зрости на 10% (скриншот з сайту olx.pl)
"До кінця року зростання цін на всьому ринку у 2023 році може перевищити 10%, і таким чином перевершити минулий прогноз. Якщо восени ціни заспокояться і стабілізуються, ми закінчимо рік з підвищенням нижче 10%. Наразі дуже важко оцінити, скільки людей, які відповідають умовам програми, скористаються нею найближчим часом. У довгостроковій перспективі темпи зниження процентних ставок і те, до якого рівня вони впадуть, будуть мати вирішальне значення", – прогнозують аналітики ринку.
У формуванні цін на житло у Польщі демографія та імміграція будуть набувати все більшого значення. Також ціни можуть рости у міру збільшення рівня зарплат по всій Польщі.
"Ціни зростуть там, де є попит на житло, а в регіонах, звідки виїжджають люди, буде все більше порожніх приміщень, що стабілізує або навіть знизить ціни", – йдеться у звіті.
Нагадаємо, ринок нерухомості в Польщі у 2022 році відзначився стрибком цін через значний попит з боку українських біженців. Але вже до кінця минулого року оренда стала дешевшати. Ми писали, скільки коштує орендувати квартиру у Польщі.
Також стало відомо, скільки зароблятимуть українці у Польщі після підвищення мінімальних зарплат.
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