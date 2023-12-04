ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн

Понеділок 04 грудня 2023 08:35
UA EN RU
Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн Фото: Українські музеї онлайн (колаж РБК-Україна)
Олена Чернега
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму

Про необхідність оцифрування культурної спадщини в музеях країни під час війни – у колонці Олени Чернеги.

В Україні набирає обертів цифровізація культури та туризму. Вже зараз деякі виставки можна легко переглянути онлайн. Можливо навіть віртуально прогулятися Хрещатиком самого початку 20 сторіччя. Але процес цифровізації в Україні набагато глобальніший, ніж просто переведення виставок у діджитал.

Про те, чому важливо цифровізувати культурну спадщину і що вже можна переглянути онлайн, у колонці для РБК-Україна розповідає Олена Чернега, експертка з віртуального туризму, засновниця ГО "Цифровізація туризму та культури".

Фіксувати та зберігати. Чому важливо цифровізувати туристичні локації

Віртуалізація туристичної та культурної галузей набирає швидких обертів та розвитку в усьому світі й в Україні.

Під час війни цифровізація та оцифрування туризму та культури, як інструменту, досягла піка розвитку.

Віртуалізація культури – це не сучасний тренд, а необхідність, тому що туристично-культурна послуга видозмінюється і пристосовується до сучасних умов глобалізації та до нового відвідувача – віртуального.

Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн

Процес цифровізації та оцифрування зараз дуже потрібний зокрема музеям. Бо допомагає фіксувати, зберігати та промотувати.

Однак важливо не тільки отримувати цифрові копії, а й створювати концептуальний цифровий туристично-культурний продукт. Це допоможе ідентифікувати культурний код українців, популяризувати багатий культурний потенціал.

Це також розповість світу про культурне надбання України у світі. І своєю чергою допоможе залучити відвідувачів у двох площинах – онлайн та офлайн, що є особливо необхідним для країни зараз.

Музеї та мистецтво. Що можна переглянути онлайн в "цифрі"

До успішних реалізованих концептуальних кейсів в Україні можна віднести:

  • Оцифрування музею імені Андрея Шептицького м. Львів – застосування технології блокчейну та NFT та створення колекції з відібраними роботами, які ніколи не входили до постійної фізичної експозиції музею.

Це й малюнки італійських художників XVII–XVIII сторіч, і українські народні гравюри XVIII–XX ст., і офорти Рембрандта.

  • Оцифрування музею історії міста Києва та створення віртуальної екскурсії Хрещатиком 1913 року.

  • Цифровізація архіву Одеського художнього музею, як комплексного підходу до створення реєстру з відкритим доступом. Загалом оцифровано понад 5400 експонатів з понад 30 музейних фондів. Детальніше за посиланням.
  • Міжнародний проєкт "Google arts and Culture. Україна поруч" присвячений збереженню українського мистецтва й культури, через використання технології VR та AR. Детальніше за посиланням.

Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн

  • Оцифрування Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини (Івано-Франківська область) та створення віртуальної екскурсії музеєм з озвученням українською мовою.
  • Оцифрування Історико-меморіального музею М. Грушевського, філія музею історії Києва, відтворення зі старої фотофіксації у віртуальній реальності кабінету Михайла Грушевського. А також інтеграція технології доповненої реальності для створення 3D моделей елементів меморіальних речей? з озвученням українською та англійською мовою. Детальніше за посиланням.

Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн

Насправді цей список можна продовжувати довго. Бо процес цифровізації культурної спадщини в Україні безупинно рухається вперед, створюються нові культурно туристично-культурні продукти. А це дуже важливо для трансформації та розвитку країни під час війни та після її завершення.

Нагадаємо, напередодні у Києві презентували кейси віртуального туризму – від оцифрування маршруту до створення віртуального музею і галереї, а також використання технології доданої реальності.

Також стало відомо, що в Україні з'явиться мапа звитяг і пам'яті українського народу. Знакові місця згодом облаштують меморіалами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Чернега
Хрещатик 1913 року та мистецтво Косівщини. Які унікальні виставки можна побачити онлайн
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Артур Лупашко
Відсутність all inclusive та швидкі доходи. Головні міфи про готельний бізнес в Україні
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору