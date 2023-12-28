Цена свободы. В Украине определят места памяти героизма украинского народа

В Украине создают карту локаций памяти и героизма украинского народа. В будущем туда будут приезжать многие украинцы и иностранцы.

Киевщина станет пилотным проектом для разработкм таких маршрутов, сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).

Государственное агентство по развитию туризма представило концепцию мемориализации памятных мест в Киевской области. Ее конечная цель – создать карту локаций, которые станут новыми форпостами национальной памяти, к которым в будущем будут приезжать многие украинцы и иностранцы.

Представленный документ – это четкая дорожная карта, которая стала результатом многомесячной аналитики и стратегических сессий, которые удалось осуществить благодаря SURGe Project Ukraine.

Концепцию представили на первом заседании рабочей группы, в которую вошли представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины, Украинского института национальной памяти, Киевской облгосадминистрации, представителей пяти территориальных общин Киевщины, ОО "Музей современного искусства"/MOCA NGO и платформы Past/Future/Art.

Фото: Работа Бенкси в Бородянке (gettyimages.com)

Как отметили в ГАРТ, война сформировала новую социальную парадигму – места памяти и героизма украинского народа.

"Сегодня в Украине появляется все больше таких мест. Обязанность государства – сопровождать и развивать этот процесс, который станет одним из важнейших социокультурных явлений на многие последующие декады. Процесс создания подобных маршрутов требует еще более широкого экспертного круга и длительных дискуссий, поскольку тематика чувствительна и касается большого количества украинцев. Мы должны заботиться уже сейчас, чтобы никогда никто не забыл о высокой цене украинской свободы и независимости", – отметила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.

Напомним, в Украине набирает обороты цифровизация культуры и туризма. Уже сейчас некоторые выставки можно посмотреть, не выходя из дома. Мы писали, какие уникальные выставки можно увидеть онлайн.

Также в Украине появится карта победы и памяти украинского народа. Знаковые места впоследствии обустроят мемориалами.

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