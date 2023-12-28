ua en ru
Чт, 28 декабря News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Цена свободы. В Украине определят места памяти героизма украинского народа

Четверг 28 декабря 2023 11:18
UA EN RU
Цена свободы. В Украине определят места памяти героизма украинского народа Фото: Бородянка после увольнения (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине создают карту локаций памяти и героизма украинского народа. В будущем туда будут приезжать многие украинцы и иностранцы.

Киевщина станет пилотным проектом для разработкм таких маршрутов, сообщили РБК-Украина в пресс-службе Государственного агентства развития туризма (ГАРТ).

Государственное агентство по развитию туризма представило концепцию мемориализации памятных мест в Киевской области. Ее конечная цель – создать карту локаций, которые станут новыми форпостами национальной памяти, к которым в будущем будут приезжать многие украинцы и иностранцы.

Представленный документ – это четкая дорожная карта, которая стала результатом многомесячной аналитики и стратегических сессий, которые удалось осуществить благодаря SURGe Project Ukraine.

Концепцию представили на первом заседании рабочей группы, в которую вошли представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины, Украинского института национальной памяти, Киевской облгосадминистрации, представителей пяти территориальных общин Киевщины, ОО "Музей современного искусства"/MOCA NGO и платформы Past/Future/Art.

Цена свободы. В Украине определят места памяти героизма украинского народаФото: Работа Бенкси в Бородянке (gettyimages.com)

Как отметили в ГАРТ, война сформировала новую социальную парадигму – места памяти и героизма украинского народа.

"Сегодня в Украине появляется все больше таких мест. Обязанность государства – сопровождать и развивать этот процесс, который станет одним из важнейших социокультурных явлений на многие последующие декады. Процесс создания подобных маршрутов требует еще более широкого экспертного круга и длительных дискуссий, поскольку тематика чувствительна и касается большого количества украинцев. Мы должны заботиться уже сейчас, чтобы никогда никто не забыл о высокой цене украинской свободы и независимости", – отметила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.

Напомним, в Украине набирает обороты цифровизация культуры и туризма. Уже сейчас некоторые выставки можно посмотреть, не выходя из дома. Мы писали, какие уникальные выставки можно увидеть онлайн.

Также в Украине появится карта победы и памяти украинского народа. Знаковые места впоследствии обустроят мемориалами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
Отдых в Украине
Мнения
Артур Лупашко
Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Елена Чернега
Крещатик 1913 года и искусство Косовщины. Какие уникальные выставки можно увидеть онлайн
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Все мнения