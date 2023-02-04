Ціль – 4 мільйони. Українські зірки проведуть масштабний аукціон на підтримку ЗСУ

Благодійний фонд "Це моє місто" разом із відомими українцями проведе унікальний аукціон. Всі зібрані кошти підуть на підтримку наших захисників: ЗСУ ОК “Північ” та ГУР.

У благодійному зборі візьмуть участь українські зірки, серед яких – відомий шеф-кухар та популяризатор української кухні Євген Клопотенко, лідерка гурту “Onuka” Ната Жижченко, капітан національної збірної з футболу Андрій Ярмоленко та інші знаменитості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на благодійний фонд "Це моє місто".

Тубус від Javelin та автограф Залужного. Зірки розіграють унікальні лоти

Мета збору: 4 000 000 грн на підтримку ОК “ПІВНІЧ” та ГУР, а саме:

ОК “Північ”: 2 пікапи, 3 volkswagen T4, 6 станцій Starlink, 20 рацій Hytera. Бюджет – 2 млн грн;

2 пікапи, 3 volkswagen T4, 6 станцій Starlink, 20 рацій Hytera. Бюджет – 2 млн грн; ГУР : 3 джипи та 15 ecoflow delta 2. Бюджет – 2 млн грн;

: 3 джипи та 15 ecoflow delta 2. Бюджет – 2 млн грн; Для волонтера Ukraїner, який пішов на фронт: DJI Mavic 3 Thermal (DJI Mavic 3T) + додаткові батареї. Бюджет – 300 тисяч грн.

Фото: У благодійному аукціоні від фонду "Це моє місто" візьмуть участь відомі українці (надане РБК-Україна)

У команді з благодійним фондом “Це моє місто” 4 мільйони гривень на підтримку ЗСУ збирають переможниця конкурсу “Міс Україна Всесвіт – 2022” Вікторія Апанасенко, лідерка гурту “Onuka” Ната Жижченко, капітан національної збірної з футболу Андрій Ярмоленко, відомий шеф-кухар Євген Клопотенко та автор Youtube-каналу “Загін кіноманів” Віталій Гордієнко.

"Ми об’єднані спільним бажанням Перемоги, а тому розпочинаємо серію унікальних аукціонів", – кажуть волонтери фонду.

Фото: Масштабний благодійний аукціон від фонду "Це моє місто" (надане РБК-Україна)



"Північна Фортеця". Яким буде графік аукціонів

30 січня – 6 лютого. Аукціон футболки ФК “Аль-Айн” підписаної Андрієм Ярмоленко на телеканалі "Суспільне Чернігів".

Стартова ставка – 20 тис. грн

Ціль: Автобус volkswagen Т4

Бюджет: 150 тисяч грн

3 лютого - 10 лютого. Мілітарі-аукціон та розіграш на платформах DOU, GAMEDEV DOU та UKRAЇNER.

Бюджет – 1 млн грн

Ціль: дрон для Ukraїner + 2 батареї, 2 volkswagen t4, 20 рацій hytera

Аукціон: Шведська РПГ AT4, підписана командувачем оборони Чернігова та ОК “Північ” Віктором Ніколюком. Стартова ставка – 20 тис. грн

NLAW (ракетна система прямого прицілювання), підписана командувачем оборони Чернігова та ОК “ПІВНІЧ” Віктором Ніколюком. Стартова ставка – 40 тисяч грн

Розіграш: Тубус від JAVELIN

5 лютого – 10 лютого. Розіграш прапору та футболки ЗСУ з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на особистих сторінках

https://www.instagram.com/gordienko_vital/

https://twitter.com/HordiienkoZK

У Віталія Гордієнка, автор youtube-каналу “Загін кіноманів”

Ціль: 3 Джипи І 15 Ecoflow Delta 2 для спецпідрозділу ГУР України.

Бюджет – 2 млн грн

Фото: Графік благодійних аукціонів (надане РБК-Україна)

8 лютого – 12 лютого. Прапор України, підписаний Валерієм Залужним, розіграє Вікторія Апанасенко “Міс Україна Всесвіт – 2022”

Розіграш буде проводитися на особистій сторінці в Instagram.

Ціль: Пікап для бійців 58-ї бригади ОК ПІВНІЧ з подальшим встановленням кулемета.

9 лютого – 14 лютого. У ці дати пройде “Мілітарі аукціон від Євгена Клопотенка”. Розіграш - на особистій сторінці Євгена Клопотенка в Instagram.

Ціль збору: Пікап для бійців 1-ї танкової сіверської бригади ОК “ПІВНІЧ”, який поїде на фронт в найгарячіші точки бойових дій.

Рпг-26, тубус від JAVELIN, підписаний командувачем 1-ї танкової сіверської бригади, героєм України Леонідом Ходою.

13 лютого – 17 лютого. Пройде аукціон від “Шо Там” на онлайн-сторінках видання, де розіграють тубус від 155 мм "натівського" снаряду, тубус від JAVELIN, шведська РПГ AT4.

"Зауважимо, що на всі види та елементи відстріляної зброї фонд "Це моє місто" має документи від відділу вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції у Чернігівській області", – підкреслюють у фонді.

Слідкувати за новинами про аукціон та дізнатися про інші проекти благодійного фонду "Це моє місто" можна на сторінках в Instagram та Facebook а також на сайті.