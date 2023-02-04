Цель – 4 миллиона. Украинские звезды проведут масштабный аукцион в поддержку ВСУ

Благотворительный фонд "Це моє місто" вместе с известными украинцами проведет уникальный аукцион. Все собранные средства пойдут в поддержку наших защитников: ВСУ ОК "Север" и ГУР.

В благотворительном сборе примут участие украинские звезды, среди которых известный шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко, лидер группы Onuka Ната Жижченко, капитан национальной сборной по футболу Андрей Ярмоленко и другие знаменитости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на благотворительный фонд "Це моє місто".

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Цель сбора: 4 000 000 грн в поддержку ОК "СЕВЕР" и ГУР, а именно:

ОК "Север": 2 пикапа, 3 volkswagen T4, 6 станций Starlink, 20 раций Hytera. Бюджет – 2 млн грн;

2 пикапа, 3 volkswagen T4, 6 станций Starlink, 20 раций Hytera. Бюджет – 2 млн грн; ГУР : 3 джипа и 15 ecoflow delta 2. Бюджет – 2 млн грн;

: 3 джипа и 15 ecoflow delta 2. Бюджет – 2 млн грн; Для волонтера Ukraіner, который ушел на фронт: DJI Mavic 3 Thermal (DJI Mavic 3T) + дополнительные батареи. Бюджет – 300 000 грн.

Фото: В благотворительном аукционе от фонда "Це моє місто" примут участие известные украинцы (предоставлено РБК-Украина)

В команде с благотворительным фондом "Це моє місто" 4 миллиона гривен в поддержку ВСУ собирают победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная – 2022" Виктория Апанасенко, лидер группы "Onuka" Ната Жижченко, капитан национальной сборной по футболу Андрей Ярмоленко, известный шеф-повар Ев Клопотенко и автор Youtube-канала "Загін кіноманів" Виталий Гордиенко.

"Мы объединены общим желанием Победы, а потому начинаем серию уникальных аукционов", – говорят волонтеры фонда.

Фото: Масштабный благотворительный аукцион от фонда "Этот мой город" (предоставлено РБК-Украина)



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30 января – 6 февраля. Аукцион футболки ФК "Аль-Айн", подписанной Андреем Ярмоленко на телеканале "Суспільне Чернігів".

Стартовая ставка – 20 тыс грн

Цель: Автобус Volkswagen Т4

Бюджет: 150 тысяч грн

3 февраля – 10 февраля. Милитари-аукцион и розыгрыш на платформах DOU, GAMEDEV DOU и UKRAINER.

Бюджет – 1 млн грн

Цель: дрон для Ukraіner + 2 батареи, 2 volkswagen t4, 20 раций hytera

Аукцион: Шведская РПГ AT4, подписанная командующим обороной Чернигова и Ок "Север" Виктором Николюком. Стартовая ставка – 20 тысяч грн

NLAW (ракетная система прямого прицеливания), подписанная командующим обороной Чернигова и ОК "СЕВЕР" Виктором Николюком. Стартовая ставка – 40 тысяч грн

Розыгрыш: Тубус от JAVELIN

5 февраля – 10 февраля. Розыгрыш флага и футболки ВСУ с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на личных страницах

https://www.instagram.com/gordienko_vital/

https://twitter.com/HordiienkoZK

У Виталия Гордиенко, автор youtube-канала "Отряд киноманов"

Цель: 3 Джипы І 15 Ecoflow Delta 2 для спецподразделения ГУР Украины.

Бюджет – 2 млн грн

Фото: График благотворительных аукционов (предоставлено РБК-Украина)

8 февраля – 12 февраля. Флаг Украины, подписанный Валерием Залужным, разыграет Виктория Апанасенко "Мисс Украина Вселенная - 2022"

Розыгрыш будет проводиться на личной странице в Instagram.

Цель: Пикап для бойцов 58-й бригады ОК "Север" с последующей установкой пулемета.

9 февраля – 14 февраля. В эти даты пройдет "Милитари аукцион от Евгения Клопотенко". Розыгрыш на личной странице Евгения Клопотенко в Instagram.

Цель сбора: Пикап для бойцов 1-й танковой северной бригады ОК "Север", который поедет на фронт в самые горячие точки боевых действий.

РПГ-26, тубус от JAVELIN, подписанный командующим 1-й танковой северной бригады, героем Украины Леонидом Ходой.

13 февраля – 17 февраля. Пройдет аукцион от "Шо Там" на онлайн-страницах издания, где разыграют тубус от 155 мм "натовского" снаряда, тубус от JAVELIN, шведская РПГ AT4.

"Заметим, что на все виды и элементы отстрелянного оружия фонд "Этот мой город" имеет документы от отдела взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Черниговской области", - подчеркивают в фонде.

Следить за новостями об аукционе и узнать о других проектах благотворительного фонда "Це моє місто" можно на страницах в Instagram и Facebook а также на сайте.