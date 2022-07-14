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Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат

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Четверг 14 июля 2022 13:08
Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат Фото: Квартира в Будапеште (скриншот с сайта Airbnb)
Автор: Катерина Гончарова

С 2010 года в ЕС также значительно подорожала аренда жилья

Цены за аренду квартир в странах ЕС с 2010 года выросли на 17%, а стоимость покупки недвижимости — на 45%. Такие денные озвучило Европейское бюро статистики.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.

"Иностранцы, планирующие переехать в ЕС, должны быть готовы к более высокой арендной плате и ценам на жилье, поскольку стоимость продолжала расти в первом квартале 2022 года", — говорится в публикации.

Цены на аренду в ЕС в первом квартале 2022 года выросли на 1,4%, а цены на покупку жилья выросли на 10,5% по сравнению с первым кварталом 2021 года, говорится в сообщении Евростата.

Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат

Фото: Эстония оказалась в лидерах по росту цен на жилье (unsplash.com)

В бюро статистики отметили, что после резкого снижения между вторым кварталом 2011 года и первым кварталом 2013 года цены на жилье оставались стабильными в период с 2013 по 2014 год. Затем, в начале 2015 года, произошел быстрое подорожание. А сейчас цены на жилье в Европе растут гораздо быстрее, чем арендная плата.

Где в ЕС жилье подорожало больше всего

Самый высокий рост цен зафиксировали в таких странах:

  • Эстония (+174%)
  • Венгрия (+152%)
  • Люксембург (+131%)

С другой стороны, снижение наблюдалось в Греции (-23%), Италии (-10%) и на Кипре (-8%).

Арендная плата выросла в 25 странах-членах ЕС и снизились в двух. Больше всего цена за арену жилья повысились:

  1. в Эстонии (+177%)
  2. Литве (+127%)
  3. Ирландии (+77%)

Цены за аренду жилья стали ниже в Греции (-25%) и на Кипре (-1%).

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