От 1100 евро в месяц. Какие зарплаты в Испании и кому платят больше всего

Фото: Сколько можно заработать в Испании (freepik.com)

Украинцы могут искать работу в стране, получив статус временной защиты

Украинцам в Испании статус временной защиты выдают по упрощенной процедуре. Такие граждане имеют право на проживание и работу в стране сроком на 1 год, получают доступ к образованию, медицинскому обслуживанию и социальным услугам.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какая минимальная и средняя зарплата в Испании в 2022 году и сколько зарабатывают представители разных профессий.

Испания — хорошее место для работы?

Хотя в Испании самый высокий уровень безработицы среди молодежи и сравнительно низкая средняя зарплата в ЕС, сюда по-прежнему едут работать из других стран.

Причины, почему сюда переезжает много молодых людей — довольно высокое качество жизни, хороший баланс между работой и личной жизнью, а цены за аренду жилья ниже, чем в той же Франции или Германии.

Крупные города Испании — хорошие места для работы тем, кто неплохо знает английский и испанский. Здесь можно найти работу по специальности, если вы — специалист в айти, менеджменте, доктор или инженер.

Фото: Больше всего в Испании можно заработать в больших городах (pixabay.com)

В больших городах страны — немало возможностей трудоустройства для англоговорящих. А тем, кто не знает английского и испанского и хочет найти работу на кухне, в отелях, можно искать вакансии в практически любом регионе страны.

Минимальная зарплата в Испании

По официальным данным, в 2022 году минимальная заработная плата в Испании составляет 7,55 евро в час. Если вы работаете полный рабочий день 40 часов в месяц, то получите 1125,83 евро в месяц, если вам их платят в течение 12 месяцев. Или 965 евро в месяц, если сумму разбивают на 14 платежей (2 дополнительных платежа проводят в июле и декабре). Большинство компаний в Испании проводя сотрудникам 14 платежей в год.

Испания занимает седьмое место по размеру минимальной зарплаты (salario minimo interprofessional или SMI) из 22 европейских стран. В последний раз минимальную зарплату повышали в сентябре 2021-го. А из-за недавней инфляции профсоюзы призывают к тому, чтобы минималку повысили снова.

Стоит учитывать. Студентам обычно дают компенсацию не более 300 евро за проезд или обед. Но если вы учитесь в Испании или устроились в компанию на стажировку, все же стоит требовать, чтобы выплаты были не меньше минимальной зарплаты.

Какая средняя зарплата в Испании в 2022 году

В 2022 году средняя зарплата в Испании составляет 2710 евро в месяц или 32 520 евро в год. 25% населения страны зарабатывают менее 1600 евро, а 75% - менее 7080 евро.

По сравнению с другими европейскими странами, зарплаты в Испании относительно "средние":

Фото: Сравнение зарплат в Испании и других странах ЕС (скриншот с сайта housinganywhere.com)

Какая зарплата в Испании считается хорошей

Один из "плюсов" работы в Испании еще и в том, что жизнь в стране не такая дорогая, как в некоторых других странах Европы. Из-за того что аренда жилья и покупка продуктов обходится не очень дорого, хорошей зарплатой для комфортной жизни в Испании эксперты считают 2700 евро для одного человека или 4000 евро для человека, который содержит свою семью.

Жизнь в Испании в месяц обходится примерно в такие суммы:

1100 евро на одного человека с ограниченным бюджетом;

1750 евро в месяц на человека со средним бюджетом;

от 2200 до 2881 евро в месяц для семьи с детьми.

Фото: Зарплаты в Испании зависят от опыта, знаний языка и других факторов (unsplash.com)

Сколько зарабатывают в разных профессиях

Те, кто знает английский и испанский, резко повышают свои шансы на хорошую зарплату. Впрочем, есть немало вакансий и без знания языка. Вот несколько примеров, сколько зарабатывают в Испании представители разных профессий:

бухгалтер — 2100 евро; финансовый аналитик — от 3500 евро; секретарь — от 1400 евро; архитектор — 3,370 евро; механик — 1160 евро; официант — 1030 евро; юрист — 5,258 евро; стоматолог — 6,575 евро; повар в ресторане — 1800 евро; сотрудник респшена в отеле — 1100 евро в месяц.

Фото: Летом можно найти много вакансий официанта в курортных регионах Испании (Getty Images)

Также надо учитывать, что зарплаты в Испании зависят от опыта, места нахождения компании (в больших городах платят больше) и от многих других факторов.

Фото: Как отличаются зарплаты в городах Испании (скриншот с сайта housinganywhere.com)

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