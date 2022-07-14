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Ціни на нерухомість в Європі зросли на 45%, — Євростат

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Четвер 14 липня 2022 13:08
Ціни на нерухомість в Європі зросли на 45%, — Євростат Фото: Квартира в Будапешті (скріншот з сайту Airbnb)
Автор: Катерина Гончарова

З 2010 року в ЄС також значно подорожчала оренда житла

Ціни за оренду квартир в країнах ЄС з 2010 року зросли на 17%, а вартість покупки нерухомості — на 45%. Такі дані озвучило Європейське бюро статистики.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.

"Іноземці, які планують переїхати в ЄС, мають бути готові до більш високої орендної плати й цін на житло, оскільки вартість продовжувала зростати в першому кварталі 2022 року", — йдеться в публікації.

Ціни на оренду в ЄС у першому кварталі 2022 року зросли на 1,4%, а ціни на купівлю житла зросли на 10,5% у порівнянні з першим кварталом 2021 року, йдеться у повідомленні Євростату.

Ціни на нерухомість в Європі зросли на 45%, — Євростат

Фото: Естонія опинилася в лідерах по зростанню цін на житло (unsplash.com)

У бюро статистики відзначили, що після різкого зниження між другим кварталом 2011 року і першим кварталом 2013 року ціни на житло залишалися стабільними в період з 2013 по 2014 рік. Потім, на початку 2015 року, відбулося швидке подорожчання. А зараз ціни на житло в Європі ростуть набагато швидше, ніж орендна плата.

Де в ЄС житло подорожчало найбільше

Найвище зростання цін зафіксували в таких країнах:

  • Естонія (+174%)
  • Угорщина (+152%)
  • Люксембург (+131%)

З іншого боку, зниження спостерігалося в Греції (-23%), Італії (-10%) і на Кіпрі (-8%).

Орендна плата зросла у 25 країнах-членах ЄС і знизилися у двох. Найбільше ціна за арену житла підвищилися:

  1. в Естонії (+177%)
  2. Литві (+127%)
  3. Ірландії (+77%)

Ціни за оренду житла стали нижчі в Греції (-25%) і на Кіпрі (-1%).

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