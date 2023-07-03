Центри закриваються. Українців у Британії виселяють із готелів у трейлери

Українських біженців у Британії переселили за 270 кілометрів від місця, де вони знайшли роботу та віддали дітей до школи. Сім'ям виділили нове житло у трейлерах на колесах.

До цього українці жили в готелі, який місцева влада купила спеціально для біженців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на express.co.uk.

Із України до Уельсу прибули більше 7000 осіб, з них 3200 – у рамках урядової схеми суперспонсорства. 1200 українців залишаються у приміщеннях, закуплених державою.

Уряд Уельсу заявляв, що центри у готелях і парках відпочинку призначалися лише для короткострокового проживання, тому варіант розміщення біженців більше року не розглядався. Влада планує закрити всі приймальні центри протягом 15 місяців. Почнуть із готелів, які обходяться дорожче, ніж пансіони та парки відпочинку.

Раніше біженцям нічого не потрібно було платити, а тепер більшості сімей, які все ще живуть у державному житлі в Уельсі, місцева влада виставляє рахунки. Пояснюється це тим, що люди відхилили дві пропозиції житла в іншому місці.

Один із таких випадків – переселення українських сімей із готелю у Монмутширі, де люди вже знайшли роботу та віддали дітей до школи, за 270 кілометрів у трейлери у парку у Денбіширі. Зараз там уже 26 сімей, і незабаром додасться ще більше.

Біженці скаржаться, що багато родин розділили та відправили з готелю у різні локації. Крім того, їм також виставляють рахунки за проживання у вагончиках на колесах, які людям не по кишені.

Умови в мобільних будиночках також викликають невдоволення – через вогкість пліснява поширюється не тільки на стінах, але навіть на шторах. Біженцям не дозволили тримати кішок, домашніх тварин вилучили. Переселитися українцям пропонують у місцевості, де немає ні роботи, ні магазинів – і люди відмовляються.

Раніше повідомлялося, що у Британії подвоїлася кількість українців, які втратили житло у спонсорів.