ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Центры закрываются. Украинцев в Британии выселяют из отелей в трейлеры

Новина українською →
Понедельник 03 июля 2023 18:00
Центры закрываются. Украинцев в Британии выселяют из отелей в трейлеры Фото: Трейлеры для украинских беженцев (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Британии переселили за 270 километров от места, где они нашли работу и отдали детей в школу. Семьям выделили новое жилье в трейлерах на колесах.

До этого украинцы жили в отеле, который местные власти купили специально для беженцев, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на express.co.uk.

Из Украины в Уэльс прибыли более 7000 человек, из них 3200 – в рамках правительственной схемы суперспонсорства. 1200 украинцев остаются в помещениях, закупленных государством.

Правительство Уэльса заявляло, что центры в отелях и парках отдыха предназначались только для краткосрочного проживания, поэтому вариант размещения беженцев больше года не рассматривался. Власти планируют закрыть все приемные центры в течение 15 месяцев. Начнут с отелей, которые обходятся дороже, чем пансионы и парки отдыха.

Раньше беженцам ничего не нужно было платить, а теперь большинству семей, которые все еще живут в государстенном жилье в Уэльсе, местные власти выставляют счета. Объясняется это тем, что люди отклонили два предложения жилья в другом месте.

Один из таких случаев – переселение украинских семей из отеля в Монмутшире, где люди уже нашли работу и отдали детей в школу, за 270 километров в трейлеры в парке в Денбишире. Сейчас там уже 26 семей, и скоро добавится еще больше.

Беженцы жалуются, что многие семьи разделили и отправили из отеля в разные локации. Кроме того, им также выставляют счета за проживание в вагончиках на колесах, которые людям не по карману.

Условия во мобильных домиках также вызывают недовольство – из-за сырости плесень распространяется не только на стенах, но даже на шторах. Беженцам не разрешили держать кошек, домашних животных изъяли. Переселиться украинцам предлагают в местности, где нет рядом ни работы, ни магазинов – и люди отказываются.

Ранее сообщалось, что в Британии удвоилось число украинцев, потерявших жилье у спонсоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания жилье для переселенцев
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Ирина Савина
Авиахаб для украинцев. Как добраться до аэропорта в Кишиневе: цены и маршруты
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Олег Васильев
В условиях дефицита. Как купить билеты на поезда в Польшу, Венгрию и Чехию
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения