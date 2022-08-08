Ценные кадры. Где в Польше находят работу украинцы с высшим образованием

Украинские беженцы в Польше – образованные люди с хорошей квалификацией. Многим из них удается найти работу в своей сфере деятельности.

Об этом говорится в отчете Центрального банка Польши, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes from Poland.

Как выглядит портрет украинского беженца в Польше

В опросе приняли участие 3000 респондентов в конце апреля и начале мая. Так удалось изучить миграционную ситуацию беженцев из Украины в Польше.

Более 80% людей в возрасте 30-44 лет приехали с детьми. С мужьями в Польшу приехали 14% беженцев, большая часть из которых – старше 60 лет. В одиночку больше всего приехало молодежи до 29 лет и пенсионеров. У 18% опрошенных в Украине никого не осталось.

Фото: Украинские беженцы в марте 2022 года (twitter.com/straz_graniczna)

Больше всего в Польшу прибыло людей из районов с боевыми действиями с относительной транспортной логистикой на запад, например, с севера Киевской области и Киева, также – из южных областей. Сравнительно меньше - выходцев из восточных и западных регионов Украины. Около 13% беженцев прибыли в Польшу через границу с другой страной - не с Украиной.

Квалификация беженцев и знание языка

Около 50% беженцев заявили, что имеют высшее образование. По данным статистики, в Украине образование на уровне бакалавра имеют 30% людей в возрасте от 25 лет.

То, что процент людей с высшим образованием среди беженцев выше, чем в Украине в целом, свидетельствует, что в Польшу приехала в значительной мере образованная часть общества.

При этом украинские беженцы имеют хорошую квалификацию, и половина из них хочет работать, говорится в отчете ЦБ Польши.

"Подавляющее большинство" имеет хорошую квалификацию: 14% работали в администрации, 10% — в сфере образования, более 5% — в сфере здравоохранения и 4% — в сфере информационных технологий. Поэтому одна из задач, стоящих перед нами, — помочь им найти удовлетворительную работу", - пишет НБП.

Фото: Собеседование на работу (gettyimages.com)

Половина беженцев никогда раньше не были в Польше и не общались с теми, кто бывал.

Около 49% опрошенных отметили, что немного понимают польский язык, близкий к украинскому. Лишь 5% заявили о хорошем знании языка, а 45% беженцев заявили, что совсем его не знают. Если 15% жителей запада Украины заявили о хорошем знании польского языка, то на востоке страны это сделали таких - только 2%.

Как изменился рынок труда Польши с прибытием беженцев

В исследовании отметили "перекос" на рынке труда - украинские мужчины, ранее работавшие в Польше в строительстве и транспорте, вернулись защищать свою родину, а многие украинские женщины, имеющие опыт работы в других сферах, приехали в Польшу.

"Женщина, приехавшая из Украины с опытом работы в торговле, может быть не в состоянии заменить мужчину, работавшего в Польше в строительной сфере. Только 2% из прибывших ранее работали в строительной сфере", - говорится в исследовании.

По своему роду деятельности и професии в Польше больше всего трудоустроились люди из таких сфер:

IT – 48%;

строительство – 33%;

отели и рестораны – 32%;

сфера услуг – 24%;

администрация – 20%;

образование – 20%;

промышленность – 20%;

здравоохранение – 20%;

торговля – 18%;

сельское хозяйство – 18%.

Официально статус защиты запросили более миллиона украинских граждан, однако почти половина из них – дети.

Правительство Польши и местные органы власти предприняли меры для облегчения выхода беженцев на рынок труда без получения специального разрешения, в том числе, организовали многомесячные языковые курсы со стипендией.

Фото: Коворкинг в Кракове для удаленной работы (unsplash.com/yolk-coworking-krakow)

Некоторые украинцы продолжают работать с украинскими работодателями. Например, некоторые украинские компании перевели персонал и офисы в Польшу во время войны, особенно в секторе информационных технологий, одной из крупнейших отраслей промышленности Украины. Также в большие города "переехали" швейные компании.

Напомним, мы писали, где украинским беженцам отменяют бесплатное жилье и медицину.