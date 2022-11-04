"Тримають цілісність країни". Як переселенці облаштовують нове життя на Закарпатті

На Закарпатті переселенці з Київщини та окупованих територій не лише отримали новий дах над головою, але й знайшли роботу у малому бізнесі.

Як облаштувалися втікачі від війни у цьому регіоні, TRAVEL РБК-Україна розповів керівник Українського центру міжнародного партнерства і організатор форуму волонтерів "Взаємодія без кордонів" Анатолій Полковніков.

Промислові приміщення перетворили на житлові

На початку війни офіс громадської організації, яку очолює Анатолій Полковніков, знаходився у Закарпатській області. Під час активних бойових дій в Київській області саме в цей регіон його колеги евакуювали біженців. Зараз в цьому напрямку вивозять втікачів від війни з окупованих територій.

"Ми провели переговори з місцевими громадами та нам надали приміщення під реконструкцію, де ми створили умови для проживання переселенців. Інколи це були навіть приміщення в промисловій зоні, які ми переробляли під житлові приміщення", – розповідає він.

Фото: Переселенці виготовляють чаї (надане РБК-Україна)

За підтримкою керівників місцевих територіальних громад вдалося створити нові робочі місця – це малі підприємства у невеликих населених пунктах.

"Здебільшого люди працюють в сільському господарстві та переробці, але зараз ми вже маємо домовленості з промисловими господарствами та в сфері послуг", – розповідає Анатолій Полковніков.

Із фінансуванням витрат для працевлаштування переселенців допомогла Федерація органічного руху України, яка залучила кошти у Європі.

"Частково ми фінансуємо такі процеси власними коштами та за рахунок підтримки нашими партнерами та іншими волонтерами", – зауважує він.

"Умови кращі, ніж до переїзду". Як переселенці сприймають новий дім

Наразі переселенці на Закарпатті вже адаптувались до нових умов життя, а дехто навіть каже, що умови кращі, ніж були до переїзду.

"Це мальовничі місця, чиста природа та гостинні сусіди. Дехто з переселенців вже заводить нові стосунки, створюються сім’ї. Нас активно підтримують керівники громад, бо це вигідно для розвитку місцевої інфраструктури та сплати податків в місцеві бюджети", – розповідає керівник центру.

Фото: Місце, де облаштували робочі місця для переселенців (надане РБК-Україна)

У невеликих громадах з’являються нові активні люди, які надихають інших до розвитку.

"Така діяльність сприяє вирішенню демографічних та економічних питань в невеликих населених пунктах. Такі осередки переселенців з центральної, східної та південної України створюють щось на кшталт якорів, які втримають територіальну цілісність нашої держави", – зазначає фахівець.

Робочі місця – малий бізнес та міжнародні підприємства

Переселенці займаються виробництвом фурнітури та елементів декору для житлових приміщень – меблів, світильникыв – із місцевих екологічно чистих матеріалів. Також – виробництвом трав'яного чаю з місцевих рослин, які збирають і сушать.

"Саме ці робочі місця ми створили самі. Закупили інструменти, інвентар та матеріали, упорядкували та відремонтували приміщення. Це дрібні ФОП", – пояснює керівник Українського центру міжнародного партнерства.

Фото: Виготовлення чаїв і меблів переселенцями (колаж РБК-Україна)

Також нещодавно домовилися з кількома великими підприємствами у передмісті Ужгорода, які займаються збиранням побутових електроприладів. Ці компанії є дочірніми підрозділами міжнародних компаній.

"Вони готові прийняти на роботу близько сотні переселенців. Наше завдання забезпечити їх житлом на території місцевих громад. ОТГ надають транспорт, щоб люди могли дістатися роботи", – говорить про перспективи працевлаштування Анатолій Полковніков.

Нагадаємо, раніше експерт спрогнозував, чи буде нова хвиля біженців до Європи на тлі зими.