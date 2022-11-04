"Держат целостность страны". Как переселенцы обустраивают новую жизнь на Закарпатье

В Закарпатье переселенцы из Киевщины и оккупированных территорий не только получили новую крышу над головой, но и нашли работу в малом бизнесе.

Как обосновались бегущие от войны в этом регионе, TRAVEL РБК-Украина рассказал руководитель Украинского центра международного партнерства и организатор форума волонтеров "Взаимодействие без границ" Анатолий Полковников.

Промышленные помещения превратили в жилые

В начале войны офис общественной организации, возглавляемой Анатолием Полковником, находился в Закарпатской области. В ходе активных боевых действий в Киевской области именно в этот регион его коллеги эвакуировали беженцев. Сейчас в этом направлении вывозят бегущих от войны из оккупированных территорий.

"Мы провели переговоры с местными общинами и нам предоставили помещения под реконструкцию, где мы создали условия для проживания переселенцев. Иногда это были даже помещения в промышленной зоне, которые мы переделывали под жилые помещения", – рассказывает он.

Фото: Переселенцы изготовляют чаи (предоставлено РБК-Украина)

При поддержке руководителей местных территориальных общин удалось создать новые рабочие места – это малые предприятия в небольших населенных пунктах.

"В основном люди работают в сельском хозяйстве и переработке, но сейчас мы уже имеем договоренности с промышленными хозяйствами и в сфере услуг", – рассказывает Анатолий Полковников.

С финансированием затрат на трудоустройство переселенцев помогла Федерация органического движения Украины, привлекшая средства в Европе.

"Отчасти мы финансируем такие процессы собственными средствами и за счет поддержки нашими партнерами и другими волонтерами", – отмечает он.

"Условия лучше, чем до переезда". Как переселенцы воспринимают новый дом

Сейчас переселенцы на Закарпатье уже адаптировались к новым условиям жизни, а некоторые даже говорят, что условия лучше, чем были до переезда.

"Это живописные места, чистая природа и гостеприимные соседи. Некоторые переселенцы уже заводят новые отношения, создаются семьи. Нас активно поддерживают руководители общин, потому что это выгодно для развития местной инфраструктуры и уплаты налогов в местные бюджеты", - рассказывает руководитель центра.

Фото: Место, где обустроили рабочие места для переселенцев (предоставлено РБК-Украина)

В небольших общинах появляются новые активные люди, которые вдохновляют других на развитие.

"Такая деятельность способствует решению демографических и экономических вопросов в небольших населенных пунктах. Такие центры переселенцев из центральной, восточной и южной Украины создают нечто вроде якорей, которые держат территориальную целостность нашего государства", - отмечает специалист.

Рабочие места – малый бизнес и международные предприятия

Переселенцы занимаются производством фурнитуры и элементов декора для жилых помещений – мебели, светильников – из экологически чистых материалов. Также – производством травяного чая из местных растений, которые собирают и сушат.

"Именно эти рабочие места мы создали сами. Закупили инструменты, инвентарь и материалы, привели в порядок и отремонтировали помещение. Это мелкие ФЛП", - объясняет руководитель Украинского центра международного партнерства.

Фото: Изготовление чаев и мебели переселенцами (коллаж РБК-Украина)

Также недавно договорились с несколькими крупными предприятиями в пригороде Ужгорода, занимающихся сбором бытовых электроприборов. Эти компании являются дочерними подразделениями международных компаний.

"Они готовы принять на работу около сотни переселенцев. Наша задача обеспечить их жильем на территории местных общин. ОТО предоставляют транспорт, чтобы люди могли добраться до работы", – говорит о перспективах трудоустройства Анатолий Полковников.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал, будет ли новая волна беженцев в Европу на фоне зимы.