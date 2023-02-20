Три умови. Як отримати виплати від ООН по 6600 гривень на людину

Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій, можуть отримати грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Міжнародна організація відновила реєстрацію на виплату 6600 гривень.
Претендувати на фінансову допомогу українці можуть при дотриманні трьох умов, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал фонду "Право на захист".
УВКБ ООН проводить збір даних для надання допомоги, у тому числі грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни, говориться на сторінці організації.
"Щоб допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії вразливості, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб", – зазначають у фонді.
Із 9 січня реєстрацію на виплати відновили у 10 регіонах України. Грошова допомога від УВКБ ООН – це виплата в 2220 гривень на члена сім'ї упродовж 3 місяців. Тобто людина отримає 6600 гривень за три місяці, а родина із 3 осіб – 19800 грн.
Фото: Переселенці в Одесі (gettyimages.com)
До пунктів збору даних можуть звертатися родини у разі виконання трьох умов, наголошують на сторінці фонду.
Перша умова:
Друга умова – належати до однієї з таких категорій:
Третя умова – люди із зазначених категорій повинні відповідати хоча б одному критерію вразливості:
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
"Якщо ви визначили, що не підпадаєте під критерії грошової допомоги, але потребуєте юридичної допомоги, психологічної підтримки чи контактів гуманітарних організації – ви можете звернутися на локацію. Наші спеціалісти нададуть консультацію або зареєструють ваш запит, після чого з вами зв'яжеться профільний співробітник", – зазначають в організації.
Якщо родина відповідає критеріям надання грошової допомоги, її запрошують завітати на одну з локацій надання допомоги ВПО. Там зустрічають волонтери, які допомагають перевірити та зібрати всі необхідні документи для подальшої реєстрації.
Адреси пунктів збору даних в різних регіонах України можна подивитися на сайті "Право на захист".
Нагадаємо, ми писали, хто з переселенців може грошову отримати допомогу вдруге.