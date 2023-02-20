Три условия. Как получить выплаты от ООН по 6600 гривен на человека

Украинцы, пострадавшие в результате военных действий, могут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Международная организация возобновила регистрацию на выплату 6600 гривен.
Претендовать на финансовую помощь украинцы могут при соблюдении трех условий, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал фонда "Право на захист".
УВКБ ООН проводит сбор данных для оказания помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий, с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены, говорится на странице организации.
"Чтобы помощь предоставлялась тем, кто в ней больше нуждается, УВКБ ООН в Украине будет применять критерии уязвимости, направленные на тех, кому помощь необходима для удовлетворения первоочередных потребностей", – отмечают в фонде.
С 9 января регистрацию на выплаты возобновили в 10 регионах Украины. Денежная помощь от УВКБ ООН – это выплата в 2220 гривен на члена семьи в течение 3 месяцев. То есть человек получит 6600 гривен за три месяца, а семья из 3 человек – 19800 грн.
В пункты сбора данных могут обращаться семьи в случае выполнения трех условий, отмечают на странице фонда.
Первое условие:
Второе условие – принадлежать к одной из следующих категорий:
Третье условие – люди из указанных категорий должны соответствовать хотя бы одному критерию уязвимости:
Фото: Переселенцы в Запорожье (gettyimages.com)
"Если вы определили, что не подпадаете под критерии денежной помощи, но нуждаетесь в юридической помощи, психологической поддержке или контактах гуманитарных организаций – вы можете обратиться на локацию. Наши специалисты предоставят консультацию или зарегистрируют ваш запрос, после чего с вами свяжется профильный сотрудник", – отмечают в организации.
Если семья отвечает критериям предоставления денежной помощи, ее приглашают посетить одну из локаций предоставления помощи ВПЛ. Там встречают волонтеры, помогающие проверить и собрать все необходимые документы для последующей регистрации.
Адреса пунктов сбора данных в разных регионах Украины можно посмотреть на сайте "Право на захист".
Напомним, мы писали, кто из переселенцев может получить денежную помощь во второй раз.