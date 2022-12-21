Тренд 2022 року. У Польщі стає модним розуміти українську мову

У Польщі стає модним розуміти українську мову – інтерес до її вивчення з початку війни зріс у рази. Про це свідчать дані лінгвістичних ресурсів.

Також поляки частіше цікавляться українською музикою та кухнею, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на polskieradio.pl.

"Поляки починають шукати українську музику та кухню"

Інтерес до України зріс із початком війни у багатьох країнах. Зараз в Польщі місцеві жителі стали більше цікавитися українською культурою і мовою.

"Між поляками і українцями ніколи не було таких добрих відносин, як зараз. Поляки починають шукати українську музику, українську кухню, можливості вивчення української мови. Серед польських громадян стає модним хоча б трохи розуміти українську мову", – поділився спостереженнями політолог Марек Сєрант.

Він радить полякам знайти приятеля з України і практикуватися у спілкуванні з носіями української мови. За його словами, поляки втомилися від кризи та інфляції, а не від українців. Підтримка України у Польщі не змінюється.

Фото: Прояв солідарності з українцями у польській школі (gettyimages.com)

Вивчення української мови – тренд 2022 року у світі

На безкоштовній онлайн-платформі для вивчення мов Duolingo вивчення української мови назвали трендом 2022 року. Саме до нашої мови в цьому році був сплеск інтересу.

"Після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, понад 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову. Зацікавленість у вивченні української мови та вживанні української в кризових ситуаціях зросла після початку війни, досягнувши піку в кінці березня та залишаючись стабільною до кінця 2022 року", – написали на платформі.

За шість місяців з початку війни число людей, які вивчають українську мову, зросла порівняно з минулим роком:

в Ірландії – 2229%;

у Німеччині – на 1651%;

у Польщі – на 1615%;

у Нідерландах - 1590%;

у Чехії – на 1513%.

Також інтерес до української мови зріс у користувачів платформи по всьому світу, включаючи Аргентину, Японію, В'єтнам.

Фото: Поляки хочуть розуміти українців (gettyimages.com)

Чому поляки вивчають українську мову

У середині березня додаток Duolingo повідомив, що з початку війни наприкінці лютого кількість людей, які вивчають українську мову, у всьому світі зросла на 577%, а в Польщі – на 2677%, пише notesfrompoland.com.

Засновниця аудіокурсу з вивчення мови Ukrainian Lessons Podcast Анна Огойко підтвердила, що кількість слухачів подкасту зросла в 5 разів після початку війни. Зараз інтерес залишається утричі більший, ніж торік.

"До війни вчити українську були здебільшого практичні причини. Найпопулярнішою була сімейна причина, тому що хтось одружився з кимось в Україні і їм доводилося спілкуватися з сім’єю чоловіка чи дружини", – розповідала Анна.

Вона пояснює: зараз люди, які не мають жодного зв’язку з Україною, вивчають мову з багатьох інших причин: щоб підтримати боротьбу України, поговорити з українцями, які змушені були тікати.

Фото: Мову вчать для довгострокових відносин з українцями (unsplash.com/ryan-faulkner-hogg)

Учні аудіокурсу звертаються з усього світу, але Польща є однією з країн-лідерів за кількістю. Варшава є третім містом за кількістю слухачів після Києва та Лондона в Канаді.

Поляки, які вивчають українську мову – люди різного віку, включаючи молодь і пенсіонерів. Дехто хоче допомогти біженцям, але значна частина поляків мають на меті будувати довгострокові відносини з українцями.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців отримали дозвіл на проживання у Польщі.