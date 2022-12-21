Тренд 2022 года. В Польше становится модным понимать украинский язык

В Польше становится модным понимать украинский язык – интерес к его изучению с начала войны возрос в разы. Об этом свидетельствуют данные лингвистических ресурсов.

Также поляки чаще интересуются украинской музыкой и кухней, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на polskieradio.pl.

"Поляки начинают искать украинскую музыку и кухню"

Интерес к Украине возрос с началом войны во многих странах. В настоящее время в Польше местные жители стали больше интересоваться украинской культурой и языком.

"Между поляками и украинцами никогда не было таких хороших отношений, как сейчас. Поляки начинают искать украинскую музыку, украинскую кухню, возможности изучения украинского языка. Среди польских граждан становится модным хотя бы немного понимать украинский язык", – поделился наблюдениями политолог Марек Серант.

Он советует полякам найти друга из Украины и практиковаться в общении с носителями украинского языка. По его словам, поляки устали от кризиса и инфляции, а не от украинцев. Поддержка Украины в Польше не меняется.

Фото: Проявление солидарности с украинцами в польской школе (gettyimages.com)

Изучение украинского языка – тренд 2022 года в мире

На бесплатной онлайн-платформе для изучения языков Duolingo изучение украинского языка было названо трендом 2022 года. Именно к нашему языку в этом году был всплеск интереса.

"После того, как Россия вторглась в Украину в феврале, более 1,3 миллиона человек во всем мире начали изучать украинский язык. Заинтересованность в изучении украинского языка и употреблении украинского в кризисных ситуациях возросла после начала войны, достигнув пика в конце марта и оставаясь стабильной до конца 2022 года", – написали на платформе.

За шесть месяцев с начала войны число людей, изучающих украинский язык, выросло по сравнению с прошлым годом:

в Ирландии – 2229%;

в Германии – на 1651%;

в Польше – на 1615%;

в Нидерландах – 1590%;

в Чехии – на 1513%.

Также интерес к украинскому языку возрос у пользователей платформы по всему миру, включая Аргентину, Японию, Вьетнам.

Фото: Поляки хотят понимать украинцев (gettyimages.com)

Почему поляки изучают украинский язык

В середине марта приложение Duolingo сообщило, что с начала войны в конце февраля количество людей, изучающих украинский язык, во всем мире выросло на 577%, а в Польше – на 2677%, пишет notesfrompoland.com.

Основательница аудиокурса по изучению языка Ukrainian Lessons Podcast Анна Огойко подтвердила, что количество слушателей подкаста выросло в 5 раз после начала войны. Сейчас интерес остается втрое больше, чем в минувшем году.

"До войны учить украинский были преимущественно практические причины. Самой популярной была семейная причина, потому что кто-то женился на ком-то в Украине и им приходилось общаться с семьей мужа или жены", – рассказывала Анна.

Она объясняет: сейчас люди, не имеющие никакой связи с Украиной, изучают язык по многим другим причинам: чтобы поддержать борьбу Украины, поговорить с украинцами, вынужденными бежать.

Фото: Язык учат для долгосрочных отношений с украинцами (unsplash.com/ryan-faulkner-hogg)

Учащиеся аудиокурса обращаются со всего мира, но Польша является одной из стран-лидеров по количеству. Варшава – третий город по количеству слушателей после Киева и Лондона в Канаде.

Поляки, которые изучают украинский язык – люди всех возрастов, включая молодежь и пенсионеров. Кто-то хочет помочь беженцам, но значительная часть поляков имеет целью строить долгосрочные отношения с украинцами.

Напомним, мы писали, сколько украинцев получили вид на жительство в Польше.