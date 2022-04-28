Травмы войны. В Европе не хватает психологов для помощи украинским беженцам

В странах ЕС планируют привлекать украинцев для помощи согражданам
Миллионы украинских беженцев выехали в Европу с момента вторжения России 24 февраля. Многим из них требуется помощь психолога: покинув родные дома, они вынуждены мириться с перемещением в чужую страну, справляться с острой тревогой, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
Самая большая потребность в терапии – у тех, кто сам пережил боевые действия и стал свидетелем зверств, совершенных российскими войсками. Тем не менее в Европе далеко не все могут попасть к психологу из-за отсутствия кадров и сложной системы установленных правил.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Это новый кризис вдобавок к еще одному", — говорит изданию Наташа Аззопарди Мускат, директор по политике и системам здравоохранения в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения.
По ее словам, работники психиатрической службы и их коллеги-медики ранее получили вызов в обществе в виде выгорания и переутомления, связанных с пандемией коронавируса. Уровень тревоги и депрессии резко вырос за последние 18 месяцев из-за страхов перед COVID. Теперь новый вызов – наплыв беженцев, нуждающихся в психологической помощи из-за ужасающих событий, которые они пережили.
По оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 5 миллионов человек покинули страну в поисках убежища. Согласно подсчетам дочернего агентства Международной организации по миграции, еще не менее 7 миллионов человек стали переселенцами внутри страны.
ВОЗ разработала некоторые инструменты "скорой психологической помощи". В частности, информационные материалы для школ и социальных работников. Однако сами соцработники говорят, что этого недостаточно.
Фото: В Европе далеко не все беженцы могут попасть к психологу из-за отсутствия кадров (Getty Images)
"Этого может не хватить на всех. А еще ведь нужно выявить людей, которые нуждаются в помощи, и направить их в соответствующую службу. Как бы вы ни складывали цифры, их невозможно сопоставить с прогнозируемыми потребностями женщин и детей, покидающих свою родную страну, ставшую зоной боевых действий", — говорит Аззопарди Мускат.
"У нас нет психосоциальных служб, способных охватить даже словаков. А тем более мы никак не можем охватить всех украинцев", — говорит Андрей Вршанский, главный исполнительный директор Лиги психического здоровья Словакии.
Словакия с началом войны приняла больше 300 000 украинских беженцев. По данным НПО, занимающейся вопросами психического здоровья, в Словакии есть всего 45 детских психиатров, которые работают по всей стране. А чтобы записаться на прием к психиатру, в среднем нужно ждать целых три месяца.
Не лучше ситуация обстоит и в соседних со Словакией странах ЕС, где принимают много украинцев. Опрос, проведенный в 2016 году региональным статистическим агентством ЕС, показал, что в Польше — стране, принявшей больше всего беженцев из Украины, — всего девять психиатров на 100 000 человек. Это треть от такого же показателя Германии.
Привлечь к помощи самих украинцев, у которых есть такая квалификация и которые говорили бы с беженцами на одном языке — выход, чтобы хоть частично удовлетворить потребности потрясенных войной прибывающих в Европу граждан, говорится в публикации.
В Словакии, по словам Вршанского, Лига психического здоровья создала украиноязычную телефонную линию помощи и назначила ее руководителем психолога с опытом работы с острым стрессом. Сама она ранее выехала из оккупированного Донбасса.
"Последние три года она работала уборщицей в Словакии", — сказал Вршанский.
Европейская комиссия рекомендовала странам-членам признать квалификацию украинских специалистов, что позволит им быстро присоединиться к службам здравоохранения принимающей страны.
Фото: В Словакии - всего 45 детских психиатров, которые работают по всей стране (unsplash.com)
Ранее в ЕС заявили о выделении средств в размере 9 миллионов евро для общественных организаций такого профиля, а также для оказания поддержки и консультирования при психологических травмах.
На фоне волны прибытий беженцев в страны Европы эксперты говорят, что многие украинцы находятся "в режиме выживания" и сосредоточены на адаптации к новым условиям. А процесс преодоления травмы начнется только после того, как они решат более насущные проблемы – найдут жилье, работу, отдадут детей в школу.
Важно различать базовую помощь и понимание, в которых нуждаются абсолютно все беженцы, и специализированную помощь: ее может оказать только профессионал. Об этом предупреждает польский психиатр и заведующая отделением когнитивно-поведенческой терапии в варшавском университете SWPS Агнешка Попель.
Она помогала организовать курсы посттравматического стресса для терапевтов и более базовую подготовку по консультированию для студентов-психологов.
"Большинству беженцев психолог не нужен", — сказала Попиль.
Тем не менее исследования предыдущих волн миграции из Сирии указывают на высокую долю людей, которым все же остро необходима такая помощь, отмечает Politico.
Такой же процесс происходит и внутри Украины: спасаясь от войны, переселенцы сначала ищут жилье, а уже потом думают над тем, чтобы хоть как-то успокоиться. Люди выезжают из горячих точек в поисках относительной безопасности в западной части страны, пишет издание.
Фото: Многие украинцы находятся "в режиме выживания" и сосредоточены на адаптации к новым условиям в ЕС (Getty Images)
Детский психиатр Олег Романчук – среди тех, кто помогает вынужденным переселенцам. Он руководит Институтом психического здоровья Украинского католического университета во Львове. Врач рассказал изданию, что верит в стойкость украинцев в преодолении коллективной травмы войны.
Еще до войны правительство добилось успехов в модернизации лечения психических заболеваний, помогая преодолеть наследие стигмы в отношении проблем психического здоровья, связанных с политическими репрессиями и коммунистическим прошлым страны, отмечает специалист.
По словам психиатра, поколение, родившееся после распада Советского Союза, гораздо более открыто и даже охотно говорит о проблемах психического здоровья. А лечение может помочь даже в самых тяжелых случаях.
Он вспомнил одного маленького пациента: ребенок стал свидетелем гибели своей матери от рук российских солдат. У ребенка проявлялись симптомы посттравматического стрессового расстройства, но он позитивно реагировал на терапию. Под руководством доктора писал письма покойной матери о своих надеждах и мечтах.
"Мальчик все больше наполняется светом и любовью. Не думаю, что это будет травма на поколения. По крайней мере, я очень на это надеюсь", — сказал детский психиатр.
Напомним, мы писали, стоит ли украинским беженцам спасаться от войны в Турции.
Также сообщалось, как Румыния изменила свой подход к беженцам с началом войны России против Украины.