Травми війни. У Європі не вистачає психологів для допомоги українським біженцям

Мільйони українських біженців виїхали до Європи з моменту вторгнення Росії 24 лютого. Багатьом з них потрібна допомога психолога: покинувши рідні будинки, вони змушені миритися з переміщенням в чужу країну, справлятися з гострою тривогою, депресією і посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Найбільша потреба в терапії – у тих, хто сам пережив бойові дії й став свідком звірств, скоєних російськими військами. Проте в Європі далеко не всі можуть потрапити до психолога через відсутність кадрів і складну систему встановлених правил.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Politico.

Новий виклик для ЄС

"Це нова криза на додачу до ще одного", — говорить виданню Наташа Аззопарді Мускат, директор з політики та систем охорони здоров'я в Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За її словами, працівники психіатричної служби та їхні колеги-медики раніше вже отримали виклик серед суспільства у вигляді вигорання і перевтоми, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Рівень тривоги та депресії різко зріс за останні 18 місяців через страхи перед COVID. Тепер новий виклик — наплив біженців, які потребують психологічної допомоги через ними пережиті жахливі події.

За оцінками Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 5 мільйонів людей покинули країну в пошуках притулку. Згідно з підрахунками дочірнього агентства Міжнародної організації з міграції, ще не менше 7 мільйонів людей стали переселенцями всередині країни.

Українських психологів залучатимуть для допомоги співгромадянам у Європі

ВООЗ розробила деякі інструменти "швидкої психологічної допомоги". Зокрема, інформаційні матеріали для шкіл та соціальних працівників. Однак самі соцпрацівники кажуть, що цього недостатньо.

Фото: У Європі далеко не всі біженці можуть потрапити до психолога через відсутність кадрів (Getty Images)

"Цього може не вистачити на всіх. А ще ж потрібно виявити людей, які потребують допомоги, і направити їх у відповідну службу. Як би ви не складали цифри, їх неможливо зіставити з прогнозованими потребами жінок і дітей, які залишають свою рідну країну, що стала зоною бойових дій", — говорить Аззопарді Мускат.

"У нас немає психосоціальних служб, здатних охопити навіть словаків. А тим більше ми ніяк не можемо охопити всіх українців", — говорить Андрій Вршанський, головний виконавчий директор Ліги психічного здоров'я Словаччини.

Словаччина з початком війни прийняла понад 300 000 українських біженців. За даними НУО, що займається питаннями психічного здоров'я, в Словаччині є всього 45 дитячих психіатрів, які працюють по всій країні. А щоб записатися на прийом до психіатра, в середньому потрібно чекати цілих три місяці.

Не краща ситуація і в сусідніх зі Словаччиною країнах ЄС, де приймають багато українців. Опитування, проведене у 2016 році регіональним статистичним агентством ЄС, показало, що в Польщі — країні, яка прийняла найбільше біженців з України, — всього дев'ять психіатрів на 100 000 осіб. Це третина від такого ж показника Німеччини.

Залучити до допомоги самих українців, у яких є така кваліфікація і які говорили б з біженцями однією мовою — вихід, щоб хоч частково задовольнити потреби вражених війною прибуваючих до Європи громадян, йдеться у публікації.

У Словаччині, за словами Вршанського, Ліга психічного здоров'я створила україномовну телефонну лінію допомоги та призначила її керівником психолога з досвідом роботи з гострим стресом. Сама вона раніше виїхала з окупованого Донбасу.

"Останні три роки вона працювала прибиральницею в Словаччині", — сказав Вршанський.

Європейська комісія рекомендувала країнам-членам визнати кваліфікацію українських фахівців, що дозволить їм швидко приєднатися до служб охорони здоров'я приймаючої країни.

Фото: У Словаччині — всього 45 дитячих психіатрів, які працюють по всій країні (unsplash.com)

Раніше в ЄС заявили про виділення коштів у розмірі 9 мільйонів євро для громадських організацій такого профілю, а також для надання підтримки та консультування при психологічних травмах.

Біженці спочатку думають про житло, а не допомогу психолога — експерти

На тлі хвилі прибуттів біженців до країн Європи експерти кажуть, що багато українців перебувають "в режимі виживання" і зосереджені на адаптації до нових умов. А процес подолання травми почнеться тільки після того, як вони вирішать більш нагальні проблеми – знайдуть житло, роботу, віддадуть дітей в школу.

Важливо розрізняти базову допомогу і розуміння, яких потребують абсолютно всі біженці, і спеціалізовану допомогу: її може надати тільки професіонал. Про це попереджає Польський психіатр і завідувачка відділенням когнітивно-поведінкової терапії у Варшавському університеті SWPS Агнешка Попель.

Вона допомагала організувати курси посттравматичного стресу для терапевтів і більш базову підготовку з консультування для студентів-психологів.

"Більшості біженців психолог не потрібен", — сказала Попіль.

Проте дослідження попередніх хвиль міграції з Сирії вказують на високу частку людей, яким все ж гостро необхідна така допомога, зазначає Politico.

Українці долають травми війни

Такий самий процес відбувається і всередині України: рятуючись від війни, переселенці спочатку шукають житло, а вже потім думають над тим, щоб хоч якось заспокоїтися. Люди виїжджають з гарячих точок у пошуках відносної безпеки в західній частині країни, пише видання.

Фото: Багато українців перебувають "в режимі виживання" і зосереджені на адаптації до нових умов у ЄС (Getty Images)

Дитячий психіатр Олег Романчук – серед тих, хто допомагає вимушеним переселенцям. Він керує Інститутом психічного здоров'я Українського Католицького Університету у Львові. Лікар розповів виданню, що вірить у стійкість українців у подоланні колективної травми війни.

Ще до війни уряд досяг успіхів у модернізації лікування психічних захворювань, допомагаючи подолати спадщину стигми щодо проблем психічного здоров'я, пов'язаних з політичними репресіями і комуністичним минулим країни, зазначає фахівець.

За словами психіатра, покоління, що народилося після розпаду Радянського Союзу, набагато відкритіше і навіть охоче говорить про проблеми психічного здоров'я. А лікування може допомогти навіть в найважчих випадках.

Він згадав одного маленького пацієнта: дитина стала свідком загибелі своєї матері від рук російських солдатів. У дитини проявлялися симптоми посттравматичного стресового розладу, але він позитивно реагував на терапію. Під керівництвом лікаря писав листи покійної матері про свої надії та мрії.

"Хлопчик все більше наповнюється світлом і любов'ю. Не думаю, що це буде травма на покоління. Принаймні, я дуже на це сподіваюся", — сказав дитячий психіатр.

Нагадаємо, ми писали, чи варто українським біженцям рятуватися від війни в Туреччині.

Також повідомлялося, як Румунія змінила свій підхід до біженців з початком війни Росії проти України.