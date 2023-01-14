Транспорт і послуги. 10 найзручніших додатків для українців у Польщі

Українці в Польщі можуть спростити собі життя, якщо користуватимуться місцевими додатками. Сервіси допоможуть швидше адаптуватися в країні та отримувати необхідні послуги.

Про 10 найкорисніших польських додатків, які можуть стати у пригоді біженцям, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на uainkrakow.pl.

mObywatel — Diia.pl

Додаток mObywatel українцям потрібен, щоб мати із собою електронні документи, які дозволяють легально перебувати в Польщі, зокрема, PESEL. У mObywatel також є електронний документ Diia.pl, який посвідчує особу під час подорожей в Україну та ЄС.

У застосунку можна також зберігати водійські права, талон реєстрації, дізнатися, чи є штрафи, також – переглядати рецепти від лікаря в розділі eRecepta .

mZUS

Новий додаток від Управління соціального страхування (ZUS) став доступний у листопаді 2022 року. Програма дозволяє підключатися до профілю, який створений на Платформі електронних послуг. Додаток у телефоні допоможе вирішувати питання без використання комп’ютера чи особистого відвідування офісу ZUS.

За допомогою додатка біженці можуть оформити заявки на фінансові допомоги (наприклад, "500+ " та "Добрий старт"). У mZUS є можливість перевіряти статус поданих заявок та інформацію про виплати.

Фото: Додаток замінить візит у ZUS (facebook.com/Centrumis)

Jakdojade

Популярний польський додаток Jakdojade допомагає подорожувати громадським транспортом у польських містах: визначити найшвидший оптимальний маршрут з якомога меншою кількістю пересадок. Також – перевіряти розклад та оплачувати проїзд.

InPost

Завдяки додатку InPost допоможе надіслати або отримати посилку 24/7. Застосунок має функцію дистанційного відкриття скриньки поштомата. Також тут можна відстежити пакунок.

В InPost доступні кілька способів забрати посилку:

за допомогою повідомлення в додатку. Потрібно підійти до екрана поштомата та в додатку натиснути "Otwórz skrytkę". Камера зберігання відкриється і можна забрати посилку;

за допомогою QR-коду або коду із 6 цифр, що надійде в SMS-повідомленні, на e-mail чи сповіщенням у додатку. Треба підійти до поштамата, відсканувати QR-код. Тоді обрати опцію "Odbierz paczkę" та піднести QR-код до зчитувача;

за допомогою номеру телефону та коду отримання.

Для того, щоб забрати посилку, з моменту отримання сповіщення є 48 годин.

Фото: Додаток Jakdojade допомагає скласти маршрут (unsplash.com/sebastian-kurpiel)

ePraca

Для пошуку роботу в Польщі крім пошуку роботи через офіційний сайт можна встановити додаток ePraca. Завдяки йому можна отримати вільний доступ до:

пропозицій роботи з усієї Польщі;

дат ярмарків вакансій, тренінгів, навчальних курсів;

стажувань від служб зайнятості та працедавців.

У додатку є можливість фільтрувати вакансії за професією та місцезнаходженням.

ZnanyLekarz.pl

Сервіс пошуку лікаря ZnanyLekarz.pl та його додаток популярні в Польщі. За їх допомогою можна знайти потрібного лікаря та записатися на прийом. Також додаток дає можливість почитати відгуки про лікарів від пацієнтів, знайти інформацію про безплатні консультації для українців та ціни за прийом.

Фото: Через додаток ZnanyLekarz можна записатися до лікаря (gettyimages.com)

moBILET

Для зручного користування громадським транспортом і подорожами залізницею варто встановити застосунок moBILET.

У ньому можете придбати квитки онлайн та показати їх під час перевірки. Доступна оплата онлайн-гаманцем, карткою та BLIK-кодом.

Для власників автомобіля застосунок moBILET дозволяє оплачувати паркування у розділі "płatne parkowanie".

Duolingo

Одним із найпопулярніших додатків для вивчення польської мови є Duolingo. Додаток є безплатним для українців і може бути корисним і для початківців, і для тих, хто хто володіє польською на розмовному рівні.

Qpony

Цей додаток створений для того, щоб можна було використовувати купони на знижки в магазині, ресторані чи кафе. Тут відображаються усі доступні в місті купони.

Для пошуку знижки на товари та послуги можна вписати запит "шукаю зимове взуття" чи "дитячий одяг", і обрати потрібний купон серед пропозицій.

Freebike

Додаток дозволяє безкоштовно орендувати електровелосипед, щоб їздити містом. У застосунку можна подивитися кількість вільних велосипедів на парковці, розблокувати за допомогою коду обраний велосипед та припаркувати його назад.

На сайті доступна реєстрація українською мовою. Сервіс не працює у зимовий період.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі посилюють правила для українців.