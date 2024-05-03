Традиції поколінь. Які унікальні ремесла збереглися у Карпатах

Які стародавні ремесла збереглися в українських Карпатах і чому варто з ними познайомитися – у колонці історика для РБК-Україна.
У високогірних районах Карпат збереглися традиції поколінь ремісників, із якими варто познайомитися українцям з інших регіонів. Ремесла є справжньою скарбницею історії, творчості та знань народу.
Віктор Шатров у колонці для РБК-Україна спільно з порталом про подорожі "Go-To.Rest" розповідає, які цікаві види ручного виробництва туристи можуть побачити у Карпатах.
Справжнім клондайком традиційних ремесел та промислів в Україні є Карпати. В давні часи люди за допомогою ручної праці виробляли більшість предметів свого побуту. Згодом працю ремісників почали витісняти дешеві вироби фабрик і заводів. В українських Карпатах, особливо у високогірних районах, це відбувалося повільніше, що допомогло зберегти більшість традицій поколінь ремісників.
В наші дні традиційні ремесла в Карпатах відіграють сприяють розвитку туризму. Вироби майстрів користуються великим попитом як сувеніри та як якісні предмети побуту. Виготовлені завдяки ручній праці та використанню традиційних технологій, вони з часом стають дорожчими.
Значну увагу туристів привертають також і майстер-класи традиційних ремесел Карпат. Особливо люблять брати в них участь діти, для яких це своєрідна гра.
Фото: Майстер-клас із гончарства (gettyimages.com)
Серед традиційних ремесел Карпат до наших днів збереглись вишивка, ткацтво, гончарство, ковальство, лозоплетіння, різьба по дереву, бондарство, писанкарство, килимарство та безліч інших напрямків.
Після здобуття Україною незалежності розпочався бум відродження традиційних ремесел. Втім цей процес супроводжується багатьма проблемами. По-перше, багато майстрів не залишають після себе послідовників, оскільки у них немає підмайстрів. Хтось не хоче ділитись знаннями, щоб не створювати собі конкурентів, але в більшості випадків молодь просто не має бажання займатись важкою ручною працею.
По-друге, в Україні немає законодавчої бази та належної фінансової підтримки традиційних ремесел, подібної до країн ЄС. По-третє, більшість традиційних ремесел в українських Карпатах працюють задля створення туристичних сувенірів і програють по ціні аналогічним виробам китайського походження. По-четверте, майстри здебільшого не володіють навичками роботи в соціальних мережах та не мають власних сайтів, тому інформацію про те, що вони займаються традиційними ремеслами, знайти досить складно.
Є люди для яких це хобі. Вони займаються цим у вільний від роботи чи бізнесу час. Для них вишивати, в'язати, обробляти дерево чи метал це відпочинок. Свої вироби вони продають або дарують рідним і близьким. Дуже часто таким ентузіастам вдається створювати досить якісні вироби.
Фото: Лозоплетіння в Україні (gettyimages.com)
До другої категорії належать майстри, які мають спеціальну освіту та стали професійними ремісниками. Значна частина з них раніше працювала на спеціальних підприємствах. Левова частка цих майстрів мають власні майстерні та можуть похвалитись гарними продажами і участю в престижних виставках.
Третю категорію майстрів становлять ремісники, яким вдалось відкрити власну справу. Вони розвивають традиційне ремесло як бізнес.
Традиційні ремесла Карпат слід максимально популяризувати серед молоді. Зараз в світі дуже поширена мода на все українське. Цим трендом варто скористатись. Традиційні ремесла – це чудовий варіант для малого бізнесу, продукція якого користуватиметься попитом не тільки у туристів, але й може замовлятися онлайн по всьому світу.
Щоб познайомитися ближче з виробами традиційних ремесел, туристи можуть відвідати етнографічні музеї, сувенірні магазини та ринки, скористатися місцевими фестивалями, спеціалізованими ярмарками або онлайн-майданчиками та соцмережами.
В наш час у зв'язку з воєнним станом більшість фестивалів та ярмарків не проводиться. Тому одним з найкращих варіантів знайомства з традиційними ремеслами Карпат є відвідування етнографічних музеїв.
В роки незалежності розпочався період розквіту музейних закладів в Карпатах. В існуючих музеях значно більше уваги почали приділяти традиційним народним ремеслам. Для цього при музеях регулярно проводяться майстер-класи та виставки робіт народних майстрів.
Фото: Виготовлення ліжників (huculia.info)
Велика робота для збереження та популяризації традиційних ремесел проводиться в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут в самісінькому центрі міста Ужгород постійно проводяться майстер-класи з гончарства, вишивки, ліплення, свічкарства, ткацтва, писанкарства, пряників. Крім того, цей музейний заклад регулярно приймає виставки робіт народних майстрів найрізноманітніших видів ремесел.
Сама ж експозиція музею побудована таким чином, що майже в кожній хаті цього скансену є кімната, присвячена тому чи іншому виду традиційних ремесел і промислів. Тут представлені експозиції, присвячені виноробству, гончарству, шустерству (чоботарству), ковальству, ткацтву, млинарству, теслярству та бджолярству.
В Буковелі значну увагу збереженню традиційних ремесел приділяють у відомому етно-парку "Гуцул Ленд". Тут постійно проводяться майстер-класи з ткацтва і гончарства. У затишній атмосфері автентичного інтер'єру хати гончара в "Гуцул Ленді" можна спробувати виготовити глечик на гончарному крузі. А в мальовничій хаті ткача варто спробувати зайнятись тканням доріжки на верстаті. Ці неймовірні майстер-класи надзвичайно популярні, тому записуватись на участь в них слід заздалегідь. Проводять їх професійні майстри, які залюбки передають свої знання новачкам.
Фото: Єдина в Україні діюча водяна кузня-музей "Гамора" (tourinform.org.ua)
Справжнім клондайком народних ремесел є "Полонина перці" розташована в селі Яблуниця Івано-Франківської області. Тут розташована велика кількість різноманітних хатинок-майстерень, де можна ближче познайомитись з ліжникарством (виробленням речей із шерсті), писанкарством, виготовленням предметів побуту та декору з дерева, міді, бронзи. В цих хатках постійно проводяться майстер-класи з різьбярства, ліжникарства, гончарства, плетіння з бісеру, ковальства та писанкарства. Туристи зможуть спробувати себе в ролі майстра та поринути в секрети стародавніх технік традиційних ремесел Карпат.
Ті, хто хоче ближче познайомитись з традиційним ковальством, обов'язково мають відвідати єдину в Україні діючу водяну кузню-музей "Гамора", яка розташована в селі Лисичово Хустського району Закарпатської області.
Для знайомства з таким ремеслом як художня різьба по дереву варто завітати до гуцульського Парижа – міста Рахова. Тут розташований чудовий Музей гуцульської різьби Юрія Павловича.
Крім етнографічних музеїв для знайомства з традиційними ремеслами, варто завітати до головних центрів їх розвитку. Саме тут виробляють більшу частину хендмейду українських Карпат.
Яскравим прикладом такої локації є село Іза Хустського району Закарпатської області. В цьому селі головним заняттям для багатьох місцевих мешканців є лозоплетіння. З лози тут виготовляють все. Навіть хаймерс можуть сплести такий, що орки не відрізнять від справжнього. Село Іза є настільки потужним центром традиційного лозоплетіння, що продукція місцевих майстрів протягом століть поширювалась і славилась по всьому світу.
Для знайомства з ліжникарством варто обов'язково відвідати такий відомий центр його розвитку як село Яворів в Косівському районі Івано-Франківської області. Тут майже в кожній хаті плетуть ліжники (вовняні пледи). Крім того, в селі діє приватний музей "Ліжникарства і старожитностей", де постійно проводяться майстер-класи з ліжникарства. Ліжники, виготовлені власниками цього музею, навіть придбала переможниця "Євробачення" Джамала.
Одним з найвідоміших в Україні центрів розвитку традиційного гончарства є місто Косів Івано-Франківської області. Місцева мальована кераміка відома в усьому світі. Найкращою локацією для знайомства з гончарними традиціями в Косові є майстерня кераміки та кави “Gonchar.coffee”. Випивши чудової кави, тут можна спробувати себе в ролі гончара та зліпити під керівництвом досвідченого майстра власну чашку для кави.
Список локацій присвячених традиційним ремеслам може бути безкінечним. Кожен народний майстер і його праця становлять неймовірну цінність для збереження спадщини наших предків.
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