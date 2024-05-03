Традиції поколінь. Які унікальні ремесла збереглися у Карпатах

У високогірних районах Карпат збереглися традиції поколінь ремісників, із якими варто познайомитися українцям з інших регіонів. Ремесла є справжньою скарбницею історії, творчості та знань народу.

Віктор Шатров у колонці для РБК-Україна спільно з порталом про подорожі "Go-To.Rest" розповідає, які цікаві види ручного виробництва туристи можуть побачити у Карпатах.

Туристи знайомляться з ремеслами через вироби і майстер-класи

Справжнім клондайком традиційних ремесел та промислів в Україні є Карпати. В давні часи люди за допомогою ручної праці виробляли більшість предметів свого побуту. Згодом працю ремісників почали витісняти дешеві вироби фабрик і заводів. В українських Карпатах, особливо у високогірних районах, це відбувалося повільніше, що допомогло зберегти більшість традицій поколінь ремісників.

В наші дні традиційні ремесла в Карпатах відіграють сприяють розвитку туризму. Вироби майстрів користуються великим попитом як сувеніри та як якісні предмети побуту. Виготовлені завдяки ручній праці та використанню традиційних технологій, вони з часом стають дорожчими.

Значну увагу туристів привертають також і майстер-класи традиційних ремесел Карпат. Особливо люблять брати в них участь діти, для яких це своєрідна гра.

Фото: Майстер-клас із гончарства (gettyimages.com)

Серед традиційних ремесел Карпат до наших днів збереглись вишивка, ткацтво, гончарство, ковальство, лозоплетіння, різьба по дереву, бондарство, писанкарство, килимарство та безліч інших напрямків.

Ремесло як хобі і як бізнес

Після здобуття Україною незалежності розпочався бум відродження традиційних ремесел. Втім цей процес супроводжується багатьма проблемами. По-перше, багато майстрів не залишають після себе послідовників, оскільки у них немає підмайстрів. Хтось не хоче ділитись знаннями, щоб не створювати собі конкурентів, але в більшості випадків молодь просто не має бажання займатись важкою ручною працею.

По-друге, в Україні немає законодавчої бази та належної фінансової підтримки традиційних ремесел, подібної до країн ЄС. По-третє, більшість традиційних ремесел в українських Карпатах працюють задля створення туристичних сувенірів і програють по ціні аналогічним виробам китайського походження. По-четверте, майстри здебільшого не володіють навичками роботи в соціальних мережах та не мають власних сайтів, тому інформацію про те, що вони займаються традиційними ремеслами, знайти досить складно.

Є люди для яких це хобі. Вони займаються цим у вільний від роботи чи бізнесу час. Для них вишивати, в'язати, обробляти дерево чи метал це відпочинок. Свої вироби вони продають або дарують рідним і близьким. Дуже часто таким ентузіастам вдається створювати досить якісні вироби.

Фото: Лозоплетіння в Україні (gettyimages.com)

До другої категорії належать майстри, які мають спеціальну освіту та стали професійними ремісниками. Значна частина з них раніше працювала на спеціальних підприємствах. Левова частка цих майстрів мають власні майстерні та можуть похвалитись гарними продажами і участю в престижних виставках.

Третю категорію майстрів становлять ремісники, яким вдалось відкрити власну справу. Вони розвивають традиційне ремесло як бізнес.

Познайомитися із ремеслами можна в етнографічних музеях

Традиційні ремесла Карпат слід максимально популяризувати серед молоді. Зараз в світі дуже поширена мода на все українське. Цим трендом варто скористатись. Традиційні ремесла – це чудовий варіант для малого бізнесу, продукція якого користуватиметься попитом не тільки у туристів, але й може замовлятися онлайн по всьому світу.

Щоб познайомитися ближче з виробами традиційних ремесел, туристи можуть відвідати етнографічні музеї, сувенірні магазини та ринки, скористатися місцевими фестивалями, спеціалізованими ярмарками або онлайн-майданчиками та соцмережами.

В наш час у зв'язку з воєнним станом більшість фестивалів та ярмарків не проводиться. Тому одним з найкращих варіантів знайомства з традиційними ремеслами Карпат є відвідування етнографічних музеїв.

В роки незалежності розпочався період розквіту музейних закладів в Карпатах. В існуючих музеях значно більше уваги почали приділяти традиційним народним ремеслам. Для цього при музеях регулярно проводяться майстер-класи та виставки робіт народних майстрів.

Фото: Виготовлення ліжників (huculia.info)

Із якими ремеслами можна познайомитися в Ужгороді

Велика робота для збереження та популяризації традиційних ремесел проводиться в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут в самісінькому центрі міста Ужгород постійно проводяться майстер-класи з гончарства, вишивки, ліплення, свічкарства, ткацтва, писанкарства, пряників. Крім того, цей музейний заклад регулярно приймає виставки робіт народних майстрів найрізноманітніших видів ремесел.

Сама ж експозиція музею побудована таким чином, що майже в кожній хаті цього скансену є кімната, присвячена тому чи іншому виду традиційних ремесел і промислів. Тут представлені експозиції, присвячені виноробству, гончарству, шустерству (чоботарству), ковальству, ткацтву, млинарству, теслярству та бджолярству.

Які цікаві традиції ремісництва можна побачити у Буковелі

В Буковелі значну увагу збереженню традиційних ремесел приділяють у відомому етно-парку "Гуцул Ленд". Тут постійно проводяться майстер-класи з ткацтва і гончарства. У затишній атмосфері автентичного інтер'єру хати гончара в "Гуцул Ленді" можна спробувати виготовити глечик на гончарному крузі. А в мальовничій хаті ткача варто спробувати зайнятись тканням доріжки на верстаті. Ці неймовірні майстер-класи надзвичайно популярні, тому записуватись на участь в них слід заздалегідь. Проводять їх професійні майстри, які залюбки передають свої знання новачкам.

Фото: Єдина в Україні діюча водяна кузня-музей "Гамора" (tourinform.org.ua)

Стародавні техніки традиційних ремесел у Яблуниці

Справжнім клондайком народних ремесел є "Полонина перці" розташована в селі Яблуниця Івано-Франківської області. Тут розташована велика кількість різноманітних хатинок-майстерень, де можна ближче познайомитись з ліжникарством (виробленням речей із шерсті), писанкарством, виготовленням предметів побуту та декору з дерева, міді, бронзи. В цих хатках постійно проводяться майстер-класи з різьбярства, ліжникарства, гончарства, плетіння з бісеру, ковальства та писанкарства. Туристи зможуть спробувати себе в ролі майстра та поринути в секрети стародавніх технік традиційних ремесел Карпат.

Які цікаві локації з ремеслами відвідати на Закарпатті

Ті, хто хоче ближче познайомитись з традиційним ковальством, обов'язково мають відвідати єдину в Україні діючу водяну кузню-музей "Гамора", яка розташована в селі Лисичово Хустського району Закарпатської області.

Для знайомства з таким ремеслом як художня різьба по дереву варто завітати до гуцульського Парижа – міста Рахова. Тут розташований чудовий Музей гуцульської різьби Юрія Павловича.

Крім етнографічних музеїв для знайомства з традиційними ремеслами, варто завітати до головних центрів їх розвитку. Саме тут виробляють більшу частину хендмейду українських Карпат.

Яскравим прикладом такої локації є село Іза Хустського району Закарпатської області. В цьому селі головним заняттям для багатьох місцевих мешканців є лозоплетіння. З лози тут виготовляють все. Навіть хаймерс можуть сплести такий, що орки не відрізнять від справжнього. Село Іза є настільки потужним центром традиційного лозоплетіння, що продукція місцевих майстрів протягом століть поширювалась і славилась по всьому світу.

Які традиції ремесел варто побачити на Прикарпатті

Для знайомства з ліжникарством варто обов'язково відвідати такий відомий центр його розвитку як село Яворів в Косівському районі Івано-Франківської області. Тут майже в кожній хаті плетуть ліжники (вовняні пледи). Крім того, в селі діє приватний музей "Ліжникарства і старожитностей", де постійно проводяться майстер-класи з ліжникарства. Ліжники, виготовлені власниками цього музею, навіть придбала переможниця "Євробачення" Джамала.

Одним з найвідоміших в Україні центрів розвитку традиційного гончарства є місто Косів Івано-Франківської області. Місцева мальована кераміка відома в усьому світі. Найкращою локацією для знайомства з гончарними традиціями в Косові є майстерня кераміки та кави “Gonchar.coffee”. Випивши чудової кави, тут можна спробувати себе в ролі гончара та зліпити під керівництвом досвідченого майстра власну чашку для кави.

Список локацій присвячених традиційним ремеслам може бути безкінечним. Кожен народний майстер і його праця становлять неймовірну цінність для збереження спадщини наших предків.

Нагадаємо, ми писали, як українські Карпати стали центром активного туризму.

Також ми розповідали, чому варто вирушити у Карпати відпочити у травні.