Традиции поколений. Какие уникальные ремесла сохранились в Карпатах

В высокогорных районах Карпат сохранились традиции поколений ремесленников, с которыми следует познакомиться украинцам из других регионов. Ремесла являются настоящей сокровищницей истории, творчества и знаний народа.

Виктор Шатров в колонке для РБК-Украина совместно с порталом о путешествиях " Go-To.Rest " рассказывает, какие интересные виды ручного производства туристы могут увидеть в Карпатах.

Туристы знакомятся с ремеслами через изделия и мастер-классы

Настоящим клондайком традиционных ремесел и промыслов в Украине являются Карпаты. В древности люди с помощью ручного труда производили большинство предметов своего быта. Впоследствии труд ремесленников начали вытеснять дешевые изделия фабрик и заводов. В украинских Карпатах, особенно в высокогорных районах, это происходило медленнее, что помогло сохранить большинство традиций поколений ремесленников.

В наши дни традиционные ремесла в Карпатах играют важную роль в развитии туризма. Изделия мастеров пользуются большим спросом в качестве сувениров и качественных предметов быта. Изготовленные благодаря ручному труду и использованию традиционных технологий, они со временем становятся более дорогими.

Большое внимание туристов привлекают также мастер-классы традиционных ремесел Карпат. Особенно любят участвовать в них дети, для которых это своеобразная игра.

Фото: Мастер-класс по гончарству (gettyimages.com)

Среди традиционных ремесел Карпат до наших дней сохранились вышивка, ткачество, гончарство, кузнечное дело, лозоплетение, резьба по дереву, бондарство, писанкарство, ковроткачество и множество других направлений.

Ремесло как хобби и как бизнес

После обретения Украиной независимости начался бум возрождения традиционных ремесел. Впрочем, этот процесс сопровождается многими проблемами. Во-первых, многие мастера не оставляют после себя последователей, поскольку у них нет подмастерьев. Кто-то не хочет делиться знаниями, чтобы не создавать себе конкурентов, но в большинстве случаев у молодежи просто нет желания заниматься тяжелым ручным трудом.

Во-вторых, в Украине нет законодательной базы и надлежащей финансовой поддержки традиционных ремесел, подобной странам ЕС. В-третьих, большинство традиционных ремесел в украинских Карпатах работают для создания туристических сувениров и проигрывают по цене аналогичным изделиям китайского происхождения. В-четвертых, мастера в большинстве своем не владеют навыками работы в социальных сетях и не имеют собственных сайтов, поэтому информацию о том, что они занимаются традиционными ремеслами, найти достаточно сложно.

Есть люди, для которых это хобби. Они занимаются этим в свободное от работы или бизнеса время. Для них вышивать, вязать, обрабатывать дерево или металл – это отдых. Свои изделия они продают или дарят родным и близким. Очень часто таким энтузиастам удается производить достаточно качественные изделия.

Фото: Лозоплетение в Украине (gettyimages.com)

Ко второй категории относятся мастера, имеющие специальное образование и ставшие профессиональными ремесленниками. Значительная часть из них работала на специальных предприятиях. Львиная доля этих мастеров имеют свои мастерские и могут похвастаться хорошими продажами и участием в престижных выставках.

Третью категорию мастеров составляют ремесленники, которым удалось открыть свое дело. Они развивают традиционное ремесло как бизнес.

Познакомиться с ремеслами можно в этнографических музеях

Традиционные ремесла Карпат следует максимально популяризировать среди молодежи. Сейчас в мире очень распространена мода на все украинское. Этим трендом следует воспользоваться. Традиционные ремесла – это отличный вариант для малого бизнеса, продукция которого будет пользоваться спросом не только у туристов, но и может заказываться онлайн по всему миру.

Чтобы познакомиться ближе с изделиями традиционных ремесел, туристы могут посетить этнографические музеи, сувенирные магазины и рынки, воспользоваться местными фестивалями, специализированными ярмарками или онлайн-площадками и соцсетями.

В настоящее время в связи с военным положением большинство фестивалей и ярмарок не проводится. Поэтому одним из лучших вариантов знакомства с традиционными ремеслами Карпат является посещение этнографических музеев.

В годы независимости начался период расцвета музейных заведений в Карпатах. В существующих музеях гораздо больше внимания стали уделять традиционным народным ремеслам. Для этого при музеях регулярно проводятся мастер-классы и выставки работ народных мастеров.

Фото: Изготовление лижныков (huculia.info)

С какими ремеслами можно познакомиться в Ужгороде

Большая работа по сохранению и популяризации традиционных ремесел проводится в Закарпатском музее народной архитектуры и быта. Здесь в самом центре города Ужгород проводятся мастер-классы по гончарству, вышивке, лепке, свечному ремеслу, ткачеству, росписи писанок, пряников. Кроме того, это музейное заведение регулярно принимает выставки работ народных мастеров самых разных видов ремесел.

Сама же экспозиция музея построена таким образом, что почти в каждом доме этого скансена есть комната, посвященная тому или иному виду традиционных ремесел и промыслов. Здесь представлены экспозиции, посвященные виноделию, гончарству, шустерству (сапожничеству), кузнечному делу, ткачеству, мельничеству, плотничеству и пчеловодству.

Какие интересные традиции ремесленничества можно увидеть в Буковеле

В Буковеле значительное внимание сохранению традиционных ремесел уделяют известному этно-парку "Гуцул Ленд". Здесь постоянно проводятся мастер-классы по ткачеству и гончарству. В уютной атмосфере аутентичного интерьера дома гончара в "Гуцул Лэнде" можно попытаться изготовить кувшин на гончарном круге. А в живописном доме ткача стоит попытаться заняться тканьем дорожки на станке. Эти невероятные мастер-классы очень популярны, поэтому записываться на участие в них следует заранее. Проводят их профессиональные мастера, которые охотно передают свои знания новичкам.

Фото: Единственная в Украине действующая водяная кузница-музей "Гамора" (tourinform.org.ua)

Древние техники традиционных ремесел в Яблунице

Настоящим клондайком народных ремесел является "Полонина перцы", расположенная в селе Яблуница Ивано-Франковской области. Здесь расположено множество разнообразных избушек-мастерских, где можно ближе познакомиться с лижныкарством (изготовлением вещей из шерсти), писанкарством, изготовлением предметов быта и декора из дерева, меди, бронзы. В этих домиках постоянно проводятся мастер-классы по резьбе, лижныкарству, гончарству, плетению из бисера, кузнечному делу и писанок. Туристы смогут попробовать себя в роли мастера и погрузиться в секреты древних техник традиционных ремесел Карпат.

Какие интересные локации с ремеслами посетить на Закарпатье

Те, кто хочет ближе познакомиться с традиционным кузнечным делом, обязательно должны посетить единственную в Украине действующую водяную кузницу-музей "Гамора", расположенную в селе Лисичево Хустского района Закарпатской области.

Для знакомства с таким ремеслом как художественная резьба по дереву стоит посетить гуцульский Париж – город Рахов. Здесь расположен замечательный Музей гуцульской резьбы Юрия Павловича.

Кроме этнографических музеев для знакомства с традиционными ремеслами, стоит посетить главные центры их развития. Именно здесь производится большая часть хендмейда украинских Карпат.

Ярким примером такой локации является село Иза Хустского района Закарпатской области. В этом селе главным занятием для многих местных жителей является лозоплетение. Из лозы здесь делают все. Село Иза настолько мощный центр традиционного лозоплетения, что продукция местных мастеров на протяжении веков распространялась и славилась по всему миру.

Какие традиции ремесел стоит увидеть на Прикарпатье

Для знакомства с лижныкарством следует обязательно посетить такой известный центр его развития как село Яворов в Косовском районе Ивано-Франковской области. Здесь почти в каждом доме плетут лижныки (шерстяные пледы). Кроме того, в селе действует частный музей "Лижныкарства и древностей", где постоянно проводятся мастер-классы по лижникарству. Лижныки, изготовленные владельцами этого музея, даже приобрела победительница "Евровидения" Джамала.

Одним из самых известных в Украине центров развития традиционного гончарства является город Косов Ивано-Франковской области. Местная рисованная керамика известна по всему миру. Лучшей локацией для знакомства с гончарными традициями в Косово является мастерская керамики и кофе "Gonchar.coffee". Выпив великолепного кофе, здесь можно попробовать себя в роли гончара и слепить под руководством опытного мастера чашку для кофе.

Список локаций, посвященных традиционным ремеслам, может быть бесконечным. Каждый народный мастер и его труды представляют невероятную ценность для сохранения наследия наших предков.

Напомним, мы писали, как украинские Карпаты стали центром активного туризма.

Также мы рассказывали, почему следует отправиться в Карпаты отдохнуть в мае.