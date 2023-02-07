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Тотальний бойкот. Від іноземного турпотоку до Росії у 2022 році залишилося 4%

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Вівторок 07 лютого 2023 17:35
Тотальний бойкот. Від іноземного турпотоку до Росії у 2022 році залишилося 4% Фото: Архітектура у Ярославлі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Кількість іноземців, які приїжджають до РФ, скоротилася на 96%. За даними прикордонників, іноземний турпотік у 2022 році становив 200 тисяч гостей.

Це у 25,5 разів менше, ніж у 2019 році, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що в РФ приїхали на 4,9 млн іноземних туристів менше, ніж до пандемії. Також в'їзний турпотік у 2022 році виявився меншим, ніж у 2020 та 2021 роках. Тоді країну відвідали 335,8 тисячі та 288,3 тисячі туристів відповідно.

2022 року найбільше візитів із туристичною метою було з Німеччини – всього 25 тисяч в'їздів. Хоча експерти пояснюють, що йшлося переважно про бізнес-візити та відвідування родичів, а організованих туристів з цієї країни та Європи практично не було.

Однією з перешкод для туризму з Європи називається відсутність авіасполучення та неможливість використовувати в Росії картки Visa та Mastercard.

Тотальний бойкот. Від іноземного турпотоку до Росії у 2022 році залишилося 4%Фото: Пам'ятки в Росії (unsplash.com/olga-kovalski)

На другому місці з іноземного турпотоку до 2022 року – Туреччина. Також у списку туристів – гості з Ірану, Казахстану, Куби, Узбекистану, Киргизії, Індії. Також було 5,6 тисячі туристів із США – хоча у 2019 році до Росії прибули 241 тисяча громадян цієї країни.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині відмовляються обслуговувати підсанкційні російські літаки.

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