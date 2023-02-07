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Тотальный бойкот. От иностранного турпотока в Россию в 2022 году осталось 4%

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Вторник 07 февраля 2023 17:35
Тотальный бойкот. От иностранного турпотока в Россию в 2022 году осталось 4% Фото: Архитектура в Ярославле (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Количество иностранцев, которые приезжают в РФ, сократилось на 96%. По данным пограничников, иностранный турпоток в 2022 году составил 200 тысяч гостей.

Это в 25,5 раз меньше, чем в 2019 году, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что в РФ приехали на 4,9 млн иностранных туристов меньше, чем до пандемии. Также въездной турпоток в 2022 году оказался меньше, чем в 2020 и 2021 годах. Тогда страну посетили 335,8 тысяч и 288,3 тысяч туристов соответственно.

В 2022 году больше всего визитов с туристической целью было из Германии – всего 25 тысяч въездов. Хотя эксперты объясняют, что речь шла преимущественно о бизнес визитах и посещениях родственников, а организованных туристов из этой страны и Европы практически не было.

Одним из препятствий для туризма из Европы называется отсутствие авиасообщения и невозможность использовать в России карты Visa и Mastercard.

Тотальный бойкот. От иностранного турпотока в Россию в 2022 году осталось 4%Фото: Достопримечательность в России (unsplash.com/olga-kovalski)

На втором месте по иностранному турпотоку в РФ в 2022 году – Турция. Также в списке туристов – гости из Ирана, Казахстана, Куба, Узбекистан, Киргизия, Индия. Также было 5,6 тысяч туристов из США – хотя в 2019 году в Россию прибыли 241 тысяча граждан этой страны.

Напомним, мы писали, что в Турции отказываются обслуживать подсанкционные российские самолеты.

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