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Топ-10 міст ЄС, де найлегше знайти гарну роботу

Субота 02 березня 2024 09:00
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Топ-10 міст ЄС, де найлегше знайти гарну роботу Фото: Співбесіда на роботу (freepikcom)
Автор: Ольга Маджумдар

Вибір міста проживання у ЄС часто залежить від перспектив працевлаштування. Адже можливість мати гарні доходи є одним з найважливіших показників якості життя.

Жителі яких міст стикаються із найменшими труднощами з працевлаштуванням та куди не варто вирушати для пошуку роботи, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Найлегше знайти роботу – на півночі та заході Європи

Останній звіт про якість життя в європейських містах, опублікований Європейською комісією, показав, що найбільше можливостей знайти гарну роботу – у північних та західних країнах Європи.

У цьому опитуванні лише один з чотирьох жителів міст південних європейських країн вважав, що там легко знайти роботу. Водночас так вважають половина людей у містах західних (53%) і північних країн ЄС (55%). У містах східних країн ЄС менше половини жителів вважають, що там легко працевлаштуватися з гарними умовами.

За межами ЄС, у містах Британії та країн ЄАВТ, частка мешканців, задоволених наявныстю роботи, становить 54%, тоді як у містах західних Балкан та в Туреччині лише 38% та 46% людей відповідно вважають, що там легко працевлаштуватися.

Топ-10 міст ЄС, де найлегше знайти гарну роботу

Фото: Робота в офісі (unsplash.com)

У звіті зазначається, що міста зазвичай пропонують більш спеціалізовану та високооплачувану роботу порівняно з сільською місцевістю, але легкість пошуку роботи серед міських жителів значно відрізняється навіть у межах однієї країни.

У яких містах найбільші шанси на працевлаштування, а де – найнижчі

У трійці міст, де жителям найлегше влаштуватися на гарну роботу – Прага, Клуж-Напока і Мюнхен. Найменші шанси на гарне працевлаштування – у Палермо, Неаполі (Італія) та Овейдо (Іспанія).

Загалом рейтинг міст із найлегшим працевлаштуванням такий:

  1. Прага (Чехія) – 79%;
  2. Клуж-Напока (Румунія) – 73%;
  3. Мюнхен (Німеччина) – 72%;
  4. Братислава (Словаччина) – 72%;
  5. Гамбург (Німеччина) – 71%;
  6. Осло (Норвегія) – 69%;
  7. Стокгольм (Швеція) – 68%;
  8. Варшава (Польща) – 66%;
  9. Софія (Болгарія) – 65%;
  10. Таллінн (Естонія) – 65%.

Топ-10 міст ЄС, де найлегше знайти гарну роботу

Фото: Найлегше знайти роботу – у Празі (pixabay.com)

Водночас, до п'ятірки міст, де найгірші шанси на працевлаштування, входять такі: Палермо (4%), Неаполь (11%), Овейдо (16%), Турин (19%), Рим (20%). Також лише від 21% до 24% жителів міст вважають, що легко знайти роботу у Малазі, Афінах, Мішкольці, Барселоні, Мадриді.

Нагадаємо, ми писали, які європейські міста визнали найбезпечнішими у 2023 році. Найбільш безпечно почуваються жителі північних країн.

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