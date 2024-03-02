Топ-10 міст ЄС, де найлегше знайти гарну роботу
Вибір міста проживання у ЄС часто залежить від перспектив працевлаштування. Адже можливість мати гарні доходи є одним з найважливіших показників якості життя.
Жителі яких міст стикаються із найменшими труднощами з працевлаштуванням та куди не варто вирушати для пошуку роботи, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.
Найлегше знайти роботу – на півночі та заході Європи
Останній звіт про якість життя в європейських містах, опублікований Європейською комісією, показав, що найбільше можливостей знайти гарну роботу – у північних та західних країнах Європи.
У цьому опитуванні лише один з чотирьох жителів міст південних європейських країн вважав, що там легко знайти роботу. Водночас так вважають половина людей у містах західних (53%) і північних країн ЄС (55%). У містах східних країн ЄС менше половини жителів вважають, що там легко працевлаштуватися з гарними умовами.
За межами ЄС, у містах Британії та країн ЄАВТ, частка мешканців, задоволених наявныстю роботи, становить 54%, тоді як у містах західних Балкан та в Туреччині лише 38% та 46% людей відповідно вважають, що там легко працевлаштуватися.
Фото: Робота в офісі (unsplash.com)
У звіті зазначається, що міста зазвичай пропонують більш спеціалізовану та високооплачувану роботу порівняно з сільською місцевістю, але легкість пошуку роботи серед міських жителів значно відрізняється навіть у межах однієї країни.
У яких містах найбільші шанси на працевлаштування, а де – найнижчі
У трійці міст, де жителям найлегше влаштуватися на гарну роботу – Прага, Клуж-Напока і Мюнхен. Найменші шанси на гарне працевлаштування – у Палермо, Неаполі (Італія) та Овейдо (Іспанія).
Загалом рейтинг міст із найлегшим працевлаштуванням такий:
- Прага (Чехія) – 79%;
- Клуж-Напока (Румунія) – 73%;
- Мюнхен (Німеччина) – 72%;
- Братислава (Словаччина) – 72%;
- Гамбург (Німеччина) – 71%;
- Осло (Норвегія) – 69%;
- Стокгольм (Швеція) – 68%;
- Варшава (Польща) – 66%;
- Софія (Болгарія) – 65%;
- Таллінн (Естонія) – 65%.
Фото: Найлегше знайти роботу – у Празі (pixabay.com)
Водночас, до п'ятірки міст, де найгірші шанси на працевлаштування, входять такі: Палермо (4%), Неаполь (11%), Овейдо (16%), Турин (19%), Рим (20%). Також лише від 21% до 24% жителів міст вважають, що легко знайти роботу у Малазі, Афінах, Мішкольці, Барселоні, Мадриді.
Нагадаємо, ми писали, які європейські міста визнали найбезпечнішими у 2023 році. Найбільш безпечно почуваються жителі північних країн.
Українські біженці у Європі отримують вільний доступ до ринку праці. Ми розповідали, які правила та зарплати у різних країнах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.