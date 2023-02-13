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Тисячі українців. Скільки іноземців "попалися" на негелальній праці у Польщі

Фото: Працевлаштування у Польщі (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі кількість нелегальних працівників з України зменшилася на 29%. У 2022 році виявили 7482 українців, які працювали без офіційного оформлення.

За даними Прикордонної служби Польщі, тенденція до нелегального працевлаштування йде на спад, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Це невеликий відсоток, порівняно з числом біженців, які знайшли притулок і почали працювати у Польщі, а також враховуючи загальну кількість українців, які проживають в Польщі. А це близько 2,3 млн громадян України", – звертає увагу керівник відділу легалізації міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Загалом в минулому році в Польщі "впіймали" на нелегальній праці 10 705 іноземців. Здебільшого з таких країн: Індії, Індонезії, Туреччини, Грузії.

За даними польських прикордонників, на 16% поменшало нелегальних працівників з РФ і Білорусі.

Найчастіше нелегальну роботу знаходили в будівництві, транспорті, виробництві, гастрономії та сфері послуг.

Фото: Нелегальну роботу часто знаходили в гастрономії (gettyimages.com)

"У Польщі достатньо простий доступ до ринку праці порівняно з іншими європейськими країнами. Особливо зараз, коли громадяни України з тимчасовим захистом можуть приступити до роботи без спеціальних дозволів. Натомість, бажаючи заробити більше, люди погоджуються працювати без трудового договору. Це одна з найпоширеніших схем нелегального працевлаштування. В результаті вони можуть зовсім не отримати зарплату або мати правові наслідки (штрафи, тощо)", – попереджає експерт.

Нагадаємо, ми писали, що українців у Польщі попередили про масові перевірки.

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