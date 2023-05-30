Тисячі українців можуть втратити житло у Чехії: причини

Із 1 липня в Чехії набувають чинності зміни до закону Lex Ukrajina. Нові правила передбачають скасування виплат власникам житла за безкоштовне розміщення українців.

Гуманітарні організації попереджають, що багато українців можуть опинитися без даху над головою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com.

Із липня держава оплачуватиме лише екстрене розміщення в установах протягом 5 місяців. Після цього біженці мають або платити за житло самі, або переїжджати. Виняток зробили тільки для людей похилого віку, людей з інвалідністю, дітей, студентів, вагітних, осіб, які доглядають маленьких дітей або родичів з інвалідністю.

Біженці сплачуватимуть за своє житло в основному зі своїх заробітків і, можливо, з виплат. Вони будуть на рівні прожиткового мінімуму у розмірі 3000 крон на особу у квартирі, зареєстрованій власником у житловій книзі, та 2400 крон – в інших видах розміщення. Для кожного заявника гуманітарна допомога буде розраховуватися, виходячи з його доходів та заощаджень.

За даними групи із 18 гуманітарних організацій, більшість новоприбулих не зможуть дозволити собі ринкову орендну плату.

"Багатьом біженцям доведеться шукати нове житло через нові правила. Люди переїжджатимуть із гуртожитків, готелів і часто з будинків солідарності", – йдеться у повідомленні групи.

Зазначається, що більшість біженців працюють на низькокваліфікованих роботах та отримують низьку заробітну плату.

"Зміни у відповідному законі про постачальників житла та біженців наражають тисячі людей на ризик жити в негідних умовах і залишитися без даху над головою або бути змушеними повернутися до своєї країни, де триває війна", – сказала Андреа Крхова, директор групи організацій.

За даними Мінпраці, підтримка має бути більш цілеспрямованою, а новоприбулі мають активніше брати участь у покритті своїх витрат на проживання.

Згідно з новою ухвалою, держава перестане платити за житло приблизно 40 000 осіб.

Нагадаємо, ми писали, як змінилося ставлення до українців у Чехії через рік війни.

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