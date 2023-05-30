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Тысячи украинцев могут потерять жилье в Чехии: причины

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

С 1 июля в Чехии вступают в действие изменения в закон Lex Ukrajina. Новые правила предусматривают отмену выплат владельцам жилья за бесплатное размещение украинцев.

Гуманитарные организации предупреждают, что многие украинцы могут оказаться без крыши над головой, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на brnodaily.com.

С июля государство будет оплачивать только экстренное размещение в учреждениях в течение 5 месяцев. После этого беженцы должны будут либо платить за жилье сами, либо переезжать. Исключение сделали только для пожилых, людей с инвалидностью, детей, студентов, беременных, лиц, ухаживающих за маленькими детьми или родственниками с инвалидностью.

Беженцы будут платить за свое жилье в основном из своих заработков и, возможно, из выплат. Они будут на уровне прожиточного минимума в размере 3000 крон на человека в квартире, зарегистрированной владельцем в жилищной книге, и 2400 крон – в других видах размещения. Для каждого заявителя гуманитарная помощь будет рассчитывается, исходя из его доходов и сбережений.

По данным группы из 18 гуманитарных организаций, большинство новоприбывших не смогут позволить себе рыночную арендную плату.

"Многим беженцам придется искать новое жилье из-за новых правил. Люди будут переезжать из общежитий, гостиниц и часто из домов солидарности", – говорится в сообщении группы.

Отмечается, что большинство беженцев работают на низкоквалифицированных работах и ​​получают низкую заработную плату.

"Изменения в соответствующем законе о поставщиках жилья и беженцах подвергают тысячи людей риску жить в недостойных условиях и остаться без крова или быть вынуждеными вернуться в свою страну, где продолжается война", – сказала Андреа Крхова, директор группы организаций.

По данным Минтруда, поддержка должна быть более целенаправленной, а новоприбывшие должны более активно участвовать в покрытии своих расходов на проживание.

Согласно новому постановлению, государство перестанет платить за жилье примерно 40 000 человек.

Напомним, мы писали, как изменилось отношение к украинцам в Чехии спустя год войны.

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Чехияжилье для переселенцев