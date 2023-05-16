ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тысячи поставок. Раскрыта одна из схем обхода санкций российской авиацией

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 16:45
Тысячи поставок. Раскрыта одна из схем обхода санкций российской авиацией Фото: Самолет Boeing компании "Аэрофлот" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На днях в США арестовали организаторов схемы поставок авиазапчастей в Россию в обход санкций. Они действовали в интересах нескольких авиакомпаний.

Только в 2022 году в РФ ввезли тысячи партий деталей для западных самолетов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В Россию ввезли тысячи партий авиадеталей через третьих лиц

После вторжения России в Украину правительство США в партнерстве с 40 странами ввело санкции против РФ, которые охватили и российскую авиацию. Однако в 2022 году в Россию были отправлены тысячи партий деталей для самолетов, согласно данным российской таможни.

Данные, которые проанализировал американский агрегатор торговых данных Import Genius, показывают, что запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов были отправлены российским авиакомпаниям "Россия", "Аэрофлот", Уральские авиалинии, S7 Airlines, Utair Aviation и "Победа".

Поставки стали возможны благодаря оранизации незаконных сетей, которые "перетасовывали" товары через ряд подставных покупателей, часто на Ближнем Востоке и в Азии.

Например, на склады "Аэрофлота" попали десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей с пометкой производства Boeing в США. Их везли в Россию через малоизвестные торговые компании, зоны свободной торговли и индустриальные парки в ОАЭ и ​​Китае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Росавиация
Отдых в Украине
Мнения
Александр Мироненко
Сто лет в авиации. Как Киев получил собственный городской аэропорт
Александр Мироненко
редактор издания avianews.com
Лейла Агаева
О "Дии" можно и не мечтать. Чем украинцев удивляет бюрократия в Германии
Лейла Агаева
специально для РБК-Украина
Анна Джоболда
Знание языка и зарплаты. Где и как украинцы ищут работу за границей
Анна Джоболда
директор департамента рекрутации Gremi Personal
Наталья Будянская
"Возраст не должен ставить жизнь на паузу". Как украинские пенсионеры стали студентами в Словакии
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Все мнения