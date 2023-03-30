Только лично. Украинцам объяснили, кто сможет получить выплаты 6660 гривен от ООН

Денежные выплаты от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) пострадавшим от войны украинцам составляет 2220 грн на каждого члена семьи в месяц. Средства выплачивают в течение трех месяцев, сумма составляет 6660 гривен.

Нередко эту помощь путают с другими выплатами. К примеру, с единовременной выплатой людям на деоккупированных территориях. Также многие думают, что на такие выплаты можно податься несколько раз. Но на самом деле их можно получить только одноразово.

В комментарии РБК-Украина специалист рассказала, что нужно знать о финансовой помощи от УКБ ООН.

Заявку нельзя подать онлайн. Что нужно знать о выплатах от ООН

Финансовая помощь для ВПЛ и пострадавшим от военных действий – это выплаты, которые в Украине реализуют различные международные организации.

У каждой из таких организаций – свои условия и основы оказания помощи и, как правило, такая информация публикуется на официальных информационных каналах, поясняет программная координатор неотложной денежной помощи БФ "Право на захист" Наталья Брыль.

"УВКБ ООН непосредственно не осуществляют сбор данных на получение помощи. Эту функцию выполняют партнеры. На сегодняшний день БФ "Право на защиту" стал единственным партнером, который проводит сбор данных на получение многоцелевой денежной помощи", – говорит собеседница.

Работники Фонда консультируют людей в 16 областях страны и вносят данные людей, которые подпадают под критерии многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН.

Обратите внимание. Подать онлайн-заявку на этот вид помощи невозможно, и сбор данных производится только при личном присутствии всех членов семьи.

Фото: Помощь выдается единовременно, и если вы уже получали выплаты от других организаций, заявка будет расценена как повторная (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также важно помнить, что такая финансовая помощь одноразовая, то есть получить ее смогут только те лица или семьи, которые еще не подавали заявку на международную финансовую помощь ранее. Ведь впоследствии данные, внесенные в систему, проверяются.

"Если устанавливается факт получения денежной помощи от других организаций или от УВКБ ООН – заявка будет расценена как повторная, и средства не будут начислены этому человеку снова", – объясняет Наталья Брыль.

Важно: Благотворительный фонд "Право на захист" не производит выплаты украинцам. Вся денежная помощь приходит от Управления Верховного комиссара ООН. Ознакомиться с подробной информацией об условиях денежной помощи УВКБ ООН, а также найти адреса пунктов сбора данных можно по ссылке.

С вопросами о выплатах можно обратиться на горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711 или на электронную почту: unhcrukraine.cash@gmail.com

Также есть телеграм-канал БФ "Право на захист" с необходимой информацией, где можно задать вопрос.

Украинцы, вынужденные бежать от войны в более безопасные регионы страны, могут оформить статус ВПО, дающего право на ряд льгот. Мы писали, какие выплаты могут получить переселенцы в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.