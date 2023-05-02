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Не тільки Німеччина. У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро

Фото: Поїзди німецької залізниці (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині почав діяти єдиний проїзний на всі види транспорту за 49 євро. Із Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною.

Яким транспортом і куди можна доїхати з "Німецьким квитком", TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на DW.

Як діє Deutschlandticket за 49 євро у Німеччині

Єдиний місячний проїзний для поїздок громадським транспортом на всій території Німеччини – Deutschlandticket за 49 євро – почав діяти з 1 травня. У перші ж дні на сайті bahn.de відзначають збої в роботі через великий попит на придбання проїзного.

Скористатися квитком можна лише в локальному і регіональному транспорті: міських автобусах, трамваях, метро, приміських поїздах. За проїзд у швидкісних поїздах чи автобусах далекого прямування треба платити окремо. Дія квитка за 49 євро на них не поширюється.

Виняток зробили лише для сполучення в Баден-Вюртемберзі. Власники Deutschlandticket можуть скористатися послугами швидкісних поїздів на відрізку між Штутгартом і Зінгеном, бо вони є єдиною можливістю для пасажирів дістатися з одного міста в інше.

За проїзд у вагонах першого класу та за провезення велосипеда треба доплачувати.

Фото: "Німецький квиток" за 49 євро в додатку телефона (gettyimages.com)

Куди можна доїхати із проїзним за 49 євро

З "Німецьким квитком" подорож триватиме довше, ніж швидкісними поїздами чи автобусами. Можна об'їхати всю Німеччину, але триватиме такий шлях без швидкісних поїздів і автобусів значно більше часу. Наприклад, поїздка з селища Ліст на острові Зюльт у Північному морі до найпівденнішого села Оберстдорф у горах Баварії займе майже добу, а їхати доведеться різним транспортом із 10 пересадками.

Із Гамбурга до Мюнхена дорога займе 11-12 годин, з Берліна до Кельна – 9.

Між тим, є декілька міжнародних напрямків, на які поширюється дія квитка за 49 євро, повідомляє телеграм-канал "Німеччина/Україна/біженці".

Це міста, які знаходяться поблизу кордону з Німеччиною:

  • Зальцбург і Куфштейн в Австрії;
  • Базель і Шаффхаузен у Швейцарії;
  • Свіноуйсьце (Swinemünde/Usedom) в Польщі і Венло в Нідерландах.

Також доступні такі прикордонні маршрути у місцевих поїздах:

  • Данія: Зюдерлюгдум – Тендер;
  • Франція: Берг (Пфальц) - Лаутербур та Швейгофен – Віссембург;
  • Австрія: Пфронтен-Штейнах – Вільс – Ройтте (Тіроль) – Ервальд – Грізен;
  • Польща: Герліц – Згожелець та Хіршфельде – Кшевіна Згорцелецька – Хагенвердер;
  • Чехія: Циттау - Градек-над-Нісоу, Беренштейн – Вейпрті та Зайфеннерсдорф – Варнсдорф – Циттау.

Нагадаємо, ми писали, де в Німеччині не діє квиток за 49 євро.

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