ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Термінові виплати. Українці можуть отримати гроші на лікування від міжнародного фонду

Новость на русском →
Середа 10 травня 2023 11:52
Термінові виплати. Українці можуть отримати гроші на лікування від міжнародного фонду Фото: Виплати від міжнародних організацій (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Естонська рада у справах біженців надає жителям України багатоцільову грошову допомогу. Одна з таких виплат – термінова на лікування.

Як отримати екстрену допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку міжнародної організації.

Естонська рада у справах біженців надає багатоцільову матеріальну допомогу, щоб підтримати українців, які постраждали від війни.

Міжнародна організація підтримує різні цільові групи у 9 областях: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Херсонська, Миколаївська, Одеська.

Грошову допомогу надають на основі вразливості, яку оцінюють індивідуально. Сума виплат складає 6600 грн на людину за 3 місяці. Для реєстрації треба зателефонувати за номером кол-центру: 067-105-28-03.

Без дзвінка можна подати терміновий запит на грошову допомогу.

"Якщо у вас екстрений випадок, коли багатоцільова матеріальна допомога потрібна терміново і від цього залежить життя людини, ви можете подати терміновий запит на допомогу", – зазначають на сторінці Естонської ради у справах біженців.

До таких екстрених випадків належать два типи складної життєвої ситуації:

  • один або більше членів домогосподарства має онкологічне захворювання і потребує негайної операції;
  • один або більше членів домогосподарства отримали поранення внаслідок бойових дій і потребує негайного лікування.

При заповненні заявки на допомогу треба завантажити медичну довідку, яка підтверджує захворювання, та копію паспорта.

Нагадаємо, ми писали, що мешканцям громади на Київщині виплатять допомогу від DRC.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплати Грошові перекази
Відпочинок в Україні
Точки зору
Лейла Агаєва
Про "Дію" можна й не мріяти. Чим українців дивує бюрократія в Німеччині
Лейла Агаєва
спеціально для РБК-Україна
Анна Джоболда
Знання мови і зарплати. Де та як українці шукають роботу за кордоном
Анна Джоболда
директор департаменту рекрутації Gremi Personal
Наталія Будянська
"Вік не має ставити життя на паузу". Як українські пенсіонери стали студентами у Словаччині
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Ирина Савіна
Де українцям можна оформити документи за кордоном: відділення, послуги та ціни
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору