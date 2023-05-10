Термінові виплати. Українці можуть отримати гроші на лікування від міжнародного фонду

Естонська рада у справах біженців надає жителям України багатоцільову грошову допомогу. Одна з таких виплат – термінова на лікування.

Як отримати екстрену допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку міжнародної організації.

Естонська рада у справах біженців надає багатоцільову матеріальну допомогу, щоб підтримати українців, які постраждали від війни.

Міжнародна організація підтримує різні цільові групи у 9 областях: Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Херсонська, Миколаївська, Одеська.

Грошову допомогу надають на основі вразливості, яку оцінюють індивідуально. Сума виплат складає 6600 грн на людину за 3 місяці. Для реєстрації треба зателефонувати за номером кол-центру: 067-105-28-03.

Без дзвінка можна подати терміновий запит на грошову допомогу.

"Якщо у вас екстрений випадок, коли багатоцільова матеріальна допомога потрібна терміново і від цього залежить життя людини, ви можете подати терміновий запит на допомогу", – зазначають на сторінці Естонської ради у справах біженців.

До таких екстрених випадків належать два типи складної життєвої ситуації:

один або більше членів домогосподарства має онкологічне захворювання і потребує негайної операції;

і потребує негайної операції; один або більше членів домогосподарства отримали поранення внаслідок бойових дій і потребує негайного лікування.

При заповненні заявки на допомогу треба завантажити медичну довідку, яка підтверджує захворювання, та копію паспорта.

Нагадаємо, ми писали, що мешканцям громади на Київщині виплатять допомогу від DRC.

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