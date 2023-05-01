40 тисяч гривень. Мешканцям громади на Київщині виплатять допомогу: деталі

Данська рада у правах біженців запускає програму підтримки домогосподарств, які найбільше постраждали внаслідок воєнних дій в Іванківській громаді на Київщині.

Кошти також може отримати малий і середній бізнес з акцентом на сільське господарство. Прийом заявок для участі в конкурсі на грошові гранти – до 10 травня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.

Хто може отримати гроші на ведення господарства

У Данській раді у справах біженців оголосили конкурс на отримання грантів на початок, відновлення або розширення існуючого бізнесу чи самозайнятості в Іванківській громаді. Участь можуть взяти мешканці населених пунктів Іванківської громади, які там зареєстровані або проживають, включно з ВПО.

Можна буде отримати таку фінансову допомогу:

гранти до 40 тисяч грн – для фізичних осіб на відновлення особистого селянського господарства , створення або відновлення бізнесу та/або самозайнятості;

, створення або відновлення бізнесу та/або самозайнятості; гранти від 40 тисяч грн – для підприємств та ФОП, які мають офіційно зареєстрований бізнес і ведуть діяльність на території Іванківської громади.

Зазначається, що в рамках проекту не фінансується відновлення житла, придбання насіння, добрив, кормів та особистого автотранспорту.

Фото: Грошова допомога (РБК-Україна)

При розгляді заявок будуть враховуватися такі критерії:

життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації;

наявність пошкоджень чи руйнувань джерел доходу домогосподарства (господарські будівлі, обладнання, худоба) або самого бізнесу внаслідок військових дій.

Особлива перевага надаватиметься родинам, які мають соціальну або фінансову вразливість (наприклад, родини, де головою домогосподарства є жінка).

Подати заявку можна за посиланням.

Підтримають домогосподарства, які найбільше постраждали внаслідок воєнних дій

Данська рада у справах біженців вже декілька років реалізує програму економічного розвитку за фінансування урядів Швейцарії та Великої Британії. До 24 лютого 2022 року допомогу у розвитку бізнесу та малого підприємництва надавали на сході України, розповіла у коментарі РБК-Україна керівниця програм Представництва Данської ради у справах біженців в Україні (DRC) Катріна Закаревскі.

"Вже рік така підтримка надається по всій території, що підконтрольна уряду України. За рік DRC надала 155 особам гранти на мікробізнес та самозайнятість, 30 малих та середніх підприємств отримали фінансову допомогу на потреби релокації або розширення підприємницької діяльності", – розповіла вона.

Фото: Проведення робіт із розмінування (facebook.com/DRCinUA)

Зараз на цю програму DRC не приймає заявки – фахівці опрацьовують ті, що вже надійшли. Але завдяки фінансуванню від ЄС Данська рада у справах біженців запустила проект з економічного розвитку в Іванківський громаді Київської області.

"У Іванківський громаді DRC зараз проводить роботи з розмінування і, щоб покращити там економічну ситуацію, також запущений проект для економічного розвитку. За ним DRC буде підтримувати домогосподарства, які найбільше постраждали внаслідок воєнних дій, а також малий і середній бізнес з акцентом на сільське господарство. Починається посівна і фермерам потрібна допомога", – зазначила представниця міжнародної організації.

Фахівці DRC бачать велику потребу у насінні, добривах і теплицях, тому хочуть запропонувати донорам підтримати і такий тип допомоги.

Нагадаємо, ми писали, де українцям надають грошову допомогу від ACTED.

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