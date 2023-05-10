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Срочные выплаты. Украинцы могут получить деньги на лечение от международного фонда

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Среда 10 мая 2023 11:52
Срочные выплаты. Украинцы могут получить деньги на лечение от международного фонда Фото: Выплаты от международных организаций (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Эстонский совет по делам беженцев оказывает жителям Украины многоцелевую денежную помощь. Одна из таких выплат – срочная для лечения.

Как получить экстренную помощь, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу международной организации.

Эстонский совет по делам беженцев оказывает многоцелевую материальную помощь, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев.

Международная организация поддерживает разные целевые группы в 9 областях: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Херсонская, Николаевская, Одесская.

Денежную помощь оказывают на основе уязвимости, которую оценивают индивидуально. Сумма выплат составляет 6600 грн на человека за 3 месяца. Для регистрации нужно позвонить по номеру колл-центра: 067-105-28-03.

Без звонка можно подать срочный запрос на денежную помощь.

"Если у вас экстренный случай, когда многоцелевая материальная помощь нужна срочно и от этого зависит жизнь человека, вы можете подать срочный запрос на помощь", – отмечают на странице Эстонского совета по делам беженцев.

К таким экстренным случаям относятся два типа сложной жизненной ситуации:

  • у одного или более членов домохозяйства есть онкологическое заболевание и они нуждается в немедленной операции;
  • один или более членов домохозяйства получили ранения в результате боевых действий и нуждаются в немедленном лечении.

При заполнении заявки на помощь следует загрузить медицинскую справку, подтверждающую заболевание, и копию паспорта.

Напомним, мы писали, что жителям общины в Киевской области выплатят помощь от DRC.

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