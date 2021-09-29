Теплая вода в любой сезон. Где на Азовском море искать круглогодичные курорты для комфортного отдыха

Многие из наших читателей будут удивлены, что на Азовском море в Украине есть места с теплой водой, которые популярны не только летом, и на которых явно нет медуз. Это геотермальные минеральные источники Арабатской Стрелки, которые вполне могут составить конкуренцию аналогичным источникам Берегово и зарубежья. И теперь их можно увидеть онлайн, не вставая из-за компьютера, поскольку на этих точках установили публично доступные веб-камеры, сообщает "РБК-Украина".

Для сравнительно узкого круга поклонников зимнего отдыха на Арабатской Стрелке, данный курорт давно перестал быть только пляжным. Ведь благодаря геотермальным источникам, которые круглый год радуют стабильно горячей водой (до 75° по Цельсию на изливе из скважины), обладающей лечебными свойствами и подтвержденной медицинской эффективностью, курортный сезон здесь не заканчивается с концом лета, а регион пользуется популярностью даже глубокой осенью и зимой.

Причем, на Арабатской Стрелке таких источников целых три — в Генической Горке (Генгорке), в Счастливцево и в Стрелковом.

Клиника "Гаряче Джерело"

Первый из них с наименьшим дебетом (поднимаемым объемом) термальной воды находится в Генгорке на территории медицинского центра "Гаряче Джерело". Он самый "холодный" из горячих источников Арабатки (42-45°C на изливе) и, в отличие от остальных, полностью заведен в помещение комплекса для принятия минеральных ванн под контролем врача и в мини-бассейн для подводной вытяжки позвоночника.

Фото: Клиника "Гаряче Джерело" (YouTube/Кирилловка.Укр)

То есть, просто искупаться в термальном бассейне здесь не получится, да и сама водолечебница работает только с 1 мая до 30 сентября. Иными словами, термальный источник в Генгорке может быть интересен только для лечения, но не для межсезонного досуга на Азовском море.

Термальный источник в "Счастливцево"

Второй источник расположен в селе Счастливцево, а точнее в 3 километрах на юг от него, рядом с недостроенной клиникой восстановительного лечения (минеральной водой и пелоидами) доктора Козявкина. До недавнего времени он представлял собой стихийный бассейн в земле, без удобств на прилегающей территории, и в целом выглядел малопривлекательно. Но в 2021 году в рамках масштабной реорганизации данный источник превратился в полноценный комплекс для отдыха с внутренней инфраструктурой и намного более комфортными условиями для приятного времяпровождения. И именно здесь медиа-энтузиастами проекта "Арабатка.UA" были установлены 2 круглогодичные онлайн веб-камеры.

Первая камера транслирует вид на общие бассейны, вторая – на VIP-зону.

Подобные трансляции особенно актуальны осенью и зимой - для тех, кто планирует отправиться на источник, но все еще сомневается, можно ли купаться в нем, когда за окном -20⁰С.

Фото: Общая зона на источнике в Счастливцево (YouTube/Кирилловка.Укр)

Что сейчас представляет собой термальный комплекс в Счастливцево

Термальный комплекс "Территория здоровья", созданный на базе счастливцевского источника №25 с горячей йодо-бромной хлоридно-натриевой минеральной водой с большим содержанием железа, включает общую зону отдыха с тремя термальными бассейнами, окруженными деревянным наземным покрытием, и VIP-зону с бассейном в центре, оборудованную стационарными навесами и шезлонгами. В первом бассейне общей зоны и бассейне VIP-зоны вода имеет примерно одинаковую температуру – до +40-45⁰С в любое время года, в остальных же бассейнах вода прохладнее, поэтому они больше подходят для купания летом, а также в сентябре и мае.

Фото: VIP-зона на источнике в Счастливцево (предоставлено Евгением Смельчаковым)

VIP-зона расположена в стороне от общих бассейнов и менее загружена отдыхающими, что по мнению автора статьи является одним из самых актуальных факторов в период коронавирусной действительности.

На общей территории комплекса есть души с пресной водой и туалеты, раздевалки, платные камеры хранения и зарядки для телефонов, работает фуд-зона, и при этом есть POS-терминалы для оплаты всех услуг. Возле центральных бассейнов установлен большой телевизор для просмотра фильмов и музыкальных клипов во время принятия минеральных ванн. Кроме того, здесь проводятся развлекательные мероприятия, организовываются программы, приуроченные к праздникам.

Стоит отметить, что буквально год назад этот источник был условно бесплатным для посещения (летом - 3 гривны с человека за вход, зимой - бесплатно), но представлял собой яму с горячей водой, в которую сложно было войти и выйти, не испачкавшись - без скамеек, шезлонгов, раздевалок, уборки мусора, не говоря уже о том, чтобы комфортно выпить кофе и перекусить. Понятно, что такие условия никак не способствовали привлечению туристов: не каждому захочется ехать специально на источник, зная об отсутствии элементарных удобств, особенно, зимой и если дорога не близкая.

Фото: Источник на месте "ямы с водой" (предоставлено Евгением Смельчаковым)

Сейчас же "Территория здоровья" работает ежедневно с 06:00 до 21:00. По состоянию на сентябрь 2021 года стоимость входа составляет 20 гривен с человека за весь день для отдыха в общей зоне (выдается браслет) и 120 гривен – в VIP-зоне. Оплата производится на кассе с возможностью осуществления платежа пластиковой картой или смартфоном с NFC.

Таким образом, новый термальный комплекс "Территория здоровья" - это место пока что "нетипичного" для азовских рекреаций отдыха, большинство которых ориентировано на пляжный отдых. Что особенно актуально с учетом проблем с медузами во всем Приазовье.

Термальный источник в Стрелковом, или "Арабатские Термы"

Третий термальный источник расположен в 3 км на юг от села Стрелковое – последнего на косе и самого удаленного и южного населенного пункта в Херсонской области, граничащего с временно оккупированным Крымом. Из всех источников Арабатки он является самый новым.

Скважина, пробуренная еще в советские времена во время поиска газа и пресной воды, была растампонирована в 2015 году с целью создания на ее базе еще одной водолечебницы. Но, очевидно по традиции, данному проекту тоже не суждено было реализоваться. На месте истока воды образовался бассейн глубиной до 1 м, который вскоре стал использоваться для купания и превратился в местную "природную" достопримечательность.

В 2020 году старый водоем осушили, а сам источник подвели ближе к глицериновому озеру, создав на основе этих объектов SPA-комплекс "Арабатские термы". Кроме того, в состав "Термов" вошла облагороженная часть берега соленого озера Сиваш с его лечебными грязями. При этом площадь глицеринового озера увеличили более чем в 2 раза, а также дополнительно выкопали 2 новых соленых озера, выполняющих роль плавательных бассейнов в летний период.

Фото: Комплекс в Стрелковом (предоставлено Евгением Смельчаковым)

Что сейчас представляет собой термальный комплекс в Стрелковом

Сейчас на территории "Арабатских терм" есть одна "взрослая" купель, наполненная горячей минеральной водой и окруженная зоной отдыха с шезлонгами и небольшой детской зоной. Рядом установлен душ Шарко, который можно посетить за 100 гривен, есть теплые раздевалки с камерами хранения, туалеты, беседки, фуд-зона.

Посетить комплекс можно ежедневно с 08:00 до 09:00 за 100 гривен с человека и с 09:00 до 22:00 за 200 гривен с одного посетителя. Для детей до 12 лет вход бесплатный.

В прошлое межсезонье данный источник оказался неожиданно популярным, в результате чего на выходные его периодически посещало более 1000 человек в сутки, не говоря уже о новогодних праздниках и Крещении. Поэтому, если вы хотите хотя бы минимального уединения, в комплекс следует ехать в будние дни.

Отметим также, что на сегодняшний день на "Арабатских Термах" пока нет ни одной онлайн-камеры.

Что следует знать о горячих источниках Арабатской Стрелки

Все геотермальные источники на Арабатской Стрелке имеют искусственное происхождение и обнаружены еще в 60-70-хх годах прошлого века в ходе геолого-разведывательной экспедиции по поиску запасов газа, нефти и пресной воды.

Отметим также, что все источники Арабатки питаются из одного подземного озера, расположенного на глубине от 1224 до 1594 м.

По своему физико-химическому составу вода в них является практически идентичной между собой, йодо-бромной хлоридно-натриевой нейтрально-слабощелочной с высоком уровнем минерализации. Уникальность ей придает высокое содержание йода, брома, железа и ортоборной кислоты.

Также, судя по результатам анализов, которые оказались в распоряжении автора статьи, данная вода содержит радон в средних концентрациях.

Благодаря богатому химическому составу термальные минеральные воды Арабатской Стрелки рекомендованы для использования в лечебно-оздоровительных целях. Их лечебные свойства – противовоспалительные, болеутоляющие, спазмолитические и успокаивающие – доказаны Украинским научно-исследовательским институтом медицинской реабилитации и курортологии МОЗ Украины.

Фото: Море на Арабатской Стрелке (предоставлено Евгением Смельчаковым)

Термальные йодо-бромные ванны используются при болезнях различных систем и органов. В частности, они эффективны при заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

В то же время, на базе источника в Генгорке функционирует водолечебница "Гаряче Джерело" - единственная бальнеологическая лечебница в регионе с возможностью амбулаторного лечения. То есть, это полноценное медицинское учреждение, но его инфраструктура и услуги, в частности бальнеологические, доступны только его пациентам.

Важно учитывать, что из-за высокой нагрузки на сердечно-сосудистую систему в связи с высокой температурой воды, содержанием радона и высокой минерализацией, купание в горячем источнике, во избежание рисков для здоровья, следует ограничивать 20 минутами в день. Так же есть и другие противопоказания.

В течение всего года в источниках поддерживается примерно одинаковая температура воды. На изливе она достигает до +70⁰С, а попадая в бассейны, колеблется в среднем от +40 до +45⁰С. Например, даже во время сильных морозов в купели SPA-комплекса "Арабатские термы" температура воды не опускалась ниже +38-39⁰С, что делает отдых возможным независимо от сезона и погоды.

Таким образом, можно констатировать факт, что благодаря горячим источникам, несмотря на обилие медуз, Арабатская Стрелка постепенно превращается в круглогодичный курорт не только на словах, но и на деле.

Напомним, что Арабатская Стрелка – это песчаная намывная коса и курортный регион, расположенный на западе Азовского моря и отделяющий его от соленого залива Сиваш. Благодаря просторным песчаным пляжам, теплому морю и мягкому климату коса пользуется неизменной популярностью у отдыхающих. А наличие рапных озер, термальных источников и целебных грязей превращает ее в место оздоровления природными факторами.

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