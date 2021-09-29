Тепла вода в будь-який сезон. Де на Азовському морі шукати цілорічні курорти для комфортного відпочинку

Багато з наших читачів будуть здивовані, що на Азовському морі в Україні є місця з теплою водою, які популярні не лише влітку, і на яких явно немає медуз. Це геотермальні мінеральні джерела Арабатської Стрілки, які цілком можуть скласти конкуренцію аналогічним джерелам Берегового і зарубіжжя. І тепер їх можна побачити онлайн, не встаючи з-за комп'ютера, оскільки на цих точках встановили публічно доступні веб-камери, повідомляє "РБК-Україна".

Для порівняно вузького кола шанувальників зимового відпочинку на Арабатській Стрілці, даний курорт давно перестав бути тільки пляжним. Адже завдяки геотермальним джерелам, які цілий рік радують стабільно гарячою водою (до 75° за Цельсієм на виливі зі свердловини), що має лікувальні властивості з

підтвердженою медичною ефективністю, курортний сезон тут не закінчується з кінцем літа, а регіон користується популярністю навіть глибокої осені і взимку.

Причому, на Арабатській Стрілці таких джерел цілих три — у Генічеській Гірці ( Генгірці), в Щасливцевому і в Стрілковому.

Клініка "Гаряче Джерело"

Перше з них з найменшим дебетом (об'ємом, який піднімається) термальної води знаходиться в Генгірці на території медичного центру "Гаряче Джерело". Воно найбвльш "холодне" з гарячих джерел Арабатки (42-45°C на виливі) і, на відміну від інших, повністю заведене в приміщення комплексу для прийняття мінеральних ванн під контролем лікаря і в міні-басейн для підводного витягування хребта.

Фото: Клініка "Гаряче Джерело" (YouTube/Кирилівка.Укр)

Тобто, просто скупатися в термальному басейні тут не вийде, та й сама водолікарня працює тільки з 1 травня до 30 вересня. Іншими словами, термальне джерело в Генгірці може бути цікаве тільки для лікування, але не для міжсезонного дозвілля на Азовському морі.

Термальне джерело в "Щасливцевому"

Друге джерело розташоване в селі Щасливцеве, а точніше в 3 кілометрах на південь від нього, поруч з недобудованою клінікою відновного лікування (мінеральною водою і пелоїдами) доктора Козявкіна. До недавнього часу воно було стихійним басейном у землі, без зручностей на прилеглій території, і в цілому виглядало малопривабливо. Але в 2021 році в рамках масштабної реорганізації дане джерело перетворилося на повноцінний комплекс для відпочинку з внутрішньою інфраструктурою і набагато більш комфортними умовами для приємного проведення часу. І саме тут медіа-ентузіастами проекту "Арабатка.UA" були встановлені 2 цілорічні онлайн веб-камери.

Перша камера транслює вид на загальні басейни, друга - на VIP-зону.

Подібні трансляції особливо актуальні восени і взимку - для тих, хто планує вирушити на джерело, але все ще сумнівається, чи можна купатися в ньому, коли за вікном -20⁰С.

Фото: Загальна зона на джерелі в Щасливцевому (YouTube/Кирилівка.Укр)

Що зараз являє собою термальний комплекс у Щасливцевому

Термальний комплекс "Територія здоров'я", створений на базі щасливцевського джерела №25 з гарячою йодо-бромною хлоридно-натрієвою мінеральною водою з великим вмістом заліза, включає загальну зону відпочинку з трьома термальними басейнами, оточеними дерев'яним наземним покриттям, і VIP-зону з басейном в центрі, обладнану стаціонарними навісами і шезлонгами. У першому басейні загальної зони і басейні VIP-зони вода має приблизно однакову температуру – до +40-45⁰Со у будь-який час року, в інших же басейнах вода прохолодніше, тому вони більше підходять для купання влітку, а також у вересні і травні.

Фото: VIP-зона на джерелі в Щасливцевому (надано Євгеном Смельчаковим)

VIP-зона розташована збоку від загальних басейнів і менш завантажена відпочивальниками, що, на думку автора статті, є одним з найактуальніших факторів в період коронавірусної дійсності.

На загальній території комплексу є душі з прісною водою і туалети, роздягальні, платні камери зберігання і зарядки для телефонів, працює фуд-зона, і при цьому є POS-термінали для оплати всіх послуг. Біля центральних басейнів встановлений великий телевізор для перегляду фільмів і музичних кліпів під час прийняття мінеральних ванн. Крім того, тут проводяться розважальні заходи, організовуються програми, приурочені до свят.

Варто відзначити, що буквально рік тому це джерело був умовно безкоштовним для відвідування (влітку - 3 гривні з людини за вхід, взимку - безкоштовно), але було ямою з гарячою водою, в яку складно було увійти і вийти, не забруднившись - без лавок, шезлонгів, роздягалень, прибирання сміття, не кажучи вже про те, щоб комфортно випити кави і перекусити. Зрозуміло, що такі умови ніяк не сприяли залученню туристів: не кожному захочеться їхати спеціально на джерело, знаючи про відсутність елементарних зручностей, особливо, взимку і якщо дорога не близька.

Фото: Джерело на місці "ями з водою" (надано Євгеном Смельчаковим)

Зараз же "Територія здоров'я" працює щодня з 06:00 до 21:00. Станом на вересень 2021 року вартість входу становить 20 гривень з людини за весь день для відпочинку в загальній зоні (видається браслет) і 120 гривень - у VIP-зоні. Оплата здійснюється на касі з можливістю здійснення платежу пластиковою карткою або смартфоном з NFC.

Таким чином, новий термальний комплекс "Територія здоров'я" - це місце поки що "нетипового" для азовських рекреацій відпочинку, більшість яких орієнтована на пляжний відпочинок. Що особливо актуально з урахуванням проблем з медузами у всьому Приазов'ї.

Термальне джерело в Стрілковому, або "Арабатські Терми"

Третє термальне джерело розташоване за 3 км на південь від села Стрілкове - останнього на косі і найвіддаленішого і південного населеного пункту в Херсонській області, що межує з тимчасово окупованим Кримом. З усіх джерел Арабатки воно є найновішим.

Свердловина, пробурена ще в радянські часи під час пошуку газу і прісної води, була растампонована в 2015 році з метою створення на її базі ще однієї водолікарні. Але, очевидно за традицією, даному проекту теж не судилося реалізуватися. На місці витоку води утворився басейн глибиною до 1 м, який незабаром став використовуватися для купання і перетворився на місцеву "природну" пам'ятку.

У 2020 році стару водойму осушили, а саме джерело підвели ближче до гліцеринового озера, створивши на основі цих об'єктів SPA-комплекс "Арабатські Терми". Крім того, до складу "Термів" увійшла облагороджена частина берега солоного озера Сиваш з його лікувальними грязями. При цьому площу гліцеринового озера збільшили більш ніж в 2 рази, а також додатково викопали 2 нових солоних озера, що виконують роль плавальних басейнів в літній період.

Фото: Комплекс у Стрілковому (надано Євгеном Смельчаковим)

Який зараз термальний комплекс в Стрілковому

Зараз на території " Арабатських Терм" є одна "доросла" купіль, наповнена гарячою мінеральною водою і оточена зоною відпочинку з шезлонгами і невеликою дитячою зоною. Поруч встановлено душ Шарко, який можна відвідати за 100 гривень, є теплі роздягальні з камерами зберігання, туалети, альтанки, фуд-зона.

Відвідати комплекс можна щодня з 08:00 до 09:00 за 100 гривень з людини і з 09:00 до 22:00 за 200 гривень з одного відвідувача. Для дітей до 12 років вхід безкоштовний.

У минуле міжсезоння дане джерело виявивилося несподівано популярним, в результаті чого на вихідні його періодично відвідувало більше 1000 людей на добу, не кажучи вже про новорічні свята і Хрещення. Тому, якщо ви хочете хоча б мінімального усамітнення, в комплекс слід їхати в будні дні.

Відзначимо також, що на сьогоднішній день на "Арабатських Термах" поки немає жодної онлайн-камери.

Що слід знати про гарячі джерела Арабатської Стрілки

Всі геотермальні джерела на Арабатській Стрілці мають штучне походження і виявлені ще в 60-70-хх роках минулого століття в ході геолого-розвідувальної експедиції з пошуку запасів газу, нафти і прісної води.

Відзначимо також, що всі джерела Арабатки живляться з одного підземного озера, розташованого на глибині від 1224 до 1594 м.

За своїм фізико-хімічним складом вода в них є практично ідентичною між собою, йодо-бромної хлоридно-натрієвої нейтрально-слаболужної з високим рівнем мінералізації. Унікальність їй надає високий вміст йоду, брому, заліза і ортоборної кислоти.

Також, судячи з результатів аналізів, які опинилися в розпорядженні автора статті, дана вода містить радон в середніх концентраціях.

Завдяки багатому хімічному складу термальні мінеральні води Арабатської Стрілки рекомендовані для використання в лікувально-оздоровчих цілях. Їх лікувальні властивості - протизапальні, болезаспокійливі, спазмолітичні та заспокійливі – доведені Українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології МОЗ України.

Фото: Море на Арабатській Стрілці (надано Євгеном Смельчаковим)

Термальні йодо-бромні ванни використовуються при хворобах різних систем і органів. Зокрема, вони ефективні при захворюваннях нервової системи та опорно-рухового апарату.

У той же час, на базі джерела в Генгірці функціонує водолікарня "Гаряче Джерело" - єдина бальнеологічна лікарня в регіоні з можливістю амбулаторного лікування. Тобто, це повноцінний медичний заклад, але його інфраструктура і послуги, зокрема бальнеологічні, доступні тільки його пацієнтам.

Важливо враховувати, що через високе навантаження на серцево-судинну систему у зв'язку з високою температурою води, вмістом радону і високою мінералізацією, купання в гарячому джерелі, щоб уникнути ризиків для здоров'я, слід обмежувати 20 хвилинами на день. Так само є і інші протипокази.

Протягом усього року в джерелах підтримується приблизно однакова температура води. На виливі вона досягає до + 70⁰С, а потрапляючи в басейни, коливається в середньому від +40 до +45⁰С. Наприклад, навіть під час сильних морозів в купелі SPA-комплексу "Арабатські терми" температура води не опускалася нижче + 38-39⁰С, що робить відпочинок можливим незалежно від сезону і погоди.

Таким чином, можна констатувати факт, що завдяки гарячим джерелам, незважаючи на велику кількість медуз, Арабатська Стрілка поступово перетворюється в цілорічний курорт не тільки на словах, але і на ділі.

Нагадаємо, що Арабатська Стрілка – це піщана намивна коса і курортний регіон, розташований на заході Азовського моря, що відділяє його від солоної затоки Сиваш. Завдяки просторим піщаним пляжам, теплому морю і м'якому клімату коса користується незмінною популярністю у відпочивальників. А наявність ріпних озер, термальних джерел і цілющих грязей перетворює її в місце оздоровлення природними факторами.

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