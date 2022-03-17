Теперь никаких обязательств. Туркомпания конфискует все депозиты россиян в пользу украинской армии

"Мы в компании My name is Travel приняли решение конфисковать все денежные депозиты, которые приняты от граждан РФ и Беларуси в счет оплаты путешествий. Путешествия не могут быть выполнены из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных военной агрессией России и Беларуси. Мы считаем, что не имеем более никаких обязательств перед клиентами из этих государств", — заявил Евгений.

По его словам, конфискованные деньги будут использованы на помощь армии, гуманитарные нужды, помощь сотрудникам компании, которые стали беженцами в результате военного вторжения оккупанта в нашу страну.

"До начала войны клиенты из РФ и Беларуси составляли примерно 10% от наших продаж. Компания работала с гражданами более 20 стран, в первую очередь - Украины", — пояснил директор туристической компании.

Он также призвал коллег, работающих в туризме, принять аналогичное решение и поступить так же.

"Мы призываем все украинские компании, работающие в сфере приключенческих путешествий, поступить таким же образом. Разбирательства и индивидуальный подход предлагаем оставить на время, которое наступит после нашей победы", — подчеркнул он.