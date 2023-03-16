"Тепер боюся щось замовляти". Українки скаржаться на пошту Британії: причини

Українські біженці у Британії скаржаться на роботу поштових сервісів. Найчастіше – на втрату посилок під час доставки та відсутність комунікації з клієнтами.
З якими проблемами у зв'язку з поштою стикаються українці у Британії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на блог "Українка у Великій Британії", який веде киянка Лідія Виноградна.
Лідія Виноградна пише, що не дуже задоволена доставкою посилок до Британії. Вона наводить свій досвід користування послугами поштових сервісів.
Лідія Виноградна ділиться історією своєї підписниці про те, як втратили її посилку.
"Мене завжди дивувало, як кур'єри залишають посилки біля дверей. Стикнулися тепер із ситуацією тут: замовили товар у Jd, недешевий – 45 фунтів, доставка Evri, нас удома не було. Надійшов лист, що товар доставлений, додали фото посилки в руці, навіть не на тлі вулиці, але посилку ми не знайшли, куди її доставили – незрозуміло. Ми писали відгуки, намагалися зв'язатися – не вдалося: у них навіть немає такої форми зв'язку. Ніхто не розбирається, написали: "Вважайте ваш товар втраченим"
Після цього дівчина скачала додаток Evri, обрала безпечне місце на задньому дворі, але працівники все так само залишають посилки на порозі.
"Навіть не чекають перевірити, чи є хтось удома. Тепер щоразу боюся щось замовляти", – каже українка.
У коментарях інші біженки також діляться досвідом користування поштовими сервісами у цій країні.
"Royal mail – це жах! Із 10 відправлених листів і посилок у мене 4 загубилося. Часто повертають посилки, надіслані до Європи. Оператор на пошті неправильно вказав посткод на посилку до Канади, тепер не знаю де шукати. Сервіс жахливий. У "Роял мейл" ніхто ні за що не відповідає, мовляв: "Пишіть позов, що посилка втрачена" і вони, можливо, компенсують. Але шукати вашу посилку ніхто не буде", – скаржиться наша співвітчизниця.
Також вона розповіла, що мала неприємний досвід із доставкою TNT. Посвідчення BRP доставили до готелю, сфотографували рецепцію як підтвердження. Проте документ зник.
Нагадаємо, ми писали, чому українські біженці у Швейцарії мають продати свої автомобілі.