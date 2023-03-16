"Тепер боюся щось замовляти". Українки скаржаться на пошту Британії: причини

Українські біженці у Британії скаржаться на роботу поштових сервісів. Найчастіше – на втрату посилок під час доставки та відсутність комунікації з клієнтами.

З якими проблемами у зв'язку з поштою стикаються українці у Британії, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на блог "Українка у Великій Британії", який веде киянка Лідія Виноградна.

Поштові сервіси в Британії та відгуки про них

Лідія Виноградна пише, що не дуже задоволена доставкою посилок до Британії. Вона наводить свій досвід користування послугами поштових сервісів.

"Amazon – проблем взагалі жодного разу не було. Доставляють, залишають, фото додають. Знаю, що буває, коли доставляють за чужою адресою, але зазвичай сусіди тут один одному приносять або у фейсбуці часто бачу оголошення: "Подивіться, чиї двері на фото –наша посилка у вас, віддайте її нам, будь ласка".

Royal Mail – з ними складніше, вони ніколи не залишають посилку в Safe Place (ми спеціально виставили такий чорний бак на вулицю, куди просимо залишити посилки. Але листоноші вважають, що це місце зовсім не безпечне, тому посилку не доставляють. Вони везуть її на головний склад і туди доводиться їхати 15 хвилин в одну сторону. Не дуже зручно.

Evri – це взагалі "казна-що". Я зазвичай, у випадках цієї доставки прошу доставити в pick up point. Зазвичай вони знаходяться у магазинах. Якось купила шампуні, але їх вирішили відправити всі двома посилками. Першу я отримала, а другу не встигла, бо була у поїздці. Приходжу по посилку – а вони кажуть, що її немає”, – розповідає українка.

"DPD – нічого не можу про них сказати, я якось на них не потрапляла. Але з чуток щодо якості доставки теж "не ало", – пише вона.

Фото: Посилки часто залишають на порозі (unsplash.com/ben-wicks)

"Із 10 посилок 4 загубилося" – на яку пошту скаржаться біженці

Лідія Виноградна ділиться історією своєї підписниці про те, як втратили її посилку.

"Мене завжди дивувало, як кур'єри залишають посилки біля дверей. Стикнулися тепер із ситуацією тут: замовили товар у Jd, недешевий – 45 фунтів, доставка Evri, нас удома не було. Надійшов лист, що товар доставлений, додали фото посилки в руці, навіть не на тлі вулиці, але посилку ми не знайшли, куди її доставили – незрозуміло. Ми писали відгуки, намагалися зв'язатися – не вдалося: у них навіть немає такої форми зв'язку. Ніхто не розбирається, написали: "Вважайте ваш товар втраченим"

Після цього дівчина скачала додаток Evri, обрала безпечне місце на задньому дворі, але працівники все так само залишають посилки на порозі.

"Навіть не чекають перевірити, чи є хтось удома. Тепер щоразу боюся щось замовляти", – каже українка.

У коментарях інші біженки також діляться досвідом користування поштовими сервісами у цій країні.

"Royal mail – це жах! Із 10 відправлених листів і посилок у мене 4 загубилося. Часто повертають посилки, надіслані до Європи. Оператор на пошті неправильно вказав посткод на посилку до Канади, тепер не знаю де шукати. Сервіс жахливий. У "Роял мейл" ніхто ні за що не відповідає, мовляв: "Пишіть позов, що посилка втрачена" і вони, можливо, компенсують. Але шукати вашу посилку ніхто не буде", – скаржиться наша співвітчизниця.

Також вона розповіла, що мала неприємний досвід із доставкою TNT. Посвідчення BRP доставили до готелю, сфотографували рецепцію як підтвердження. Проте документ зник.

Нагадаємо, ми писали, чому українські біженці у Швейцарії мають продати свої автомобілі.