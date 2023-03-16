"Теперь боюсь что-то заказывать". Украинки жалуются почту Британии: причины

Украинские беженцы в Британии жалуются на работу почтовых сервисов. Чаще всего – на потерю посылок во время доставки и отсутствие коммуникации с клиентами.
С какими проблемами в связи с почтой сталкиваются украинцы в Британии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на блог "Украинка в Великобритании", который ведет киевлянка Лидия Виноградная.
Лидия Виноградная пишет, что не очень довольна доставкой посылок в Британии. Она приводит свой опыт пользования услугами почтовых сервисов.
Лидия Виноградная делится историей своей подписчицы о том, как потеряли ее посылку.
"Меня всегда удивляло, как курьеры оставляют посылки у дверей. Столкнулись теперь с ситуацией здесь: заказали товар в Jd, недешевый – 45 фунтов, доставка Evri, нас дома не было. Пришло письмо, что товар доставлен, приложили фото посылки в руке, даже не на фоне улицы. Но посылку мы не нашли, куда ее доставили – непонятно. Мы писали отзывы, пытались связаться – не удалось: у них даже нет такой формы связи. Никто не разбирается, написали: "Считайте ваш товар потерянным".
После этого девушка скачала приложение Evri, выбрала безопасное место на заднем дворе, но работники все также оставляют посылки на пороге.
"Даже не ждут проверить, есть ли кто-то дома. Теперь боюсь каждый раз что-то заказывать", – говорит украинка.
В комментариях другие беженки также делятся опытом пользования почтовыми сервисами в этой стране.
"Royal mail – это ужас! Из 10 отправленных писем и посылок у меня 4 потерялось. Часто возвращают посылки, отправленные в Европу. Оператор на почте неправильно указал посткод на посылку в Канаду, теперь не знаю где искать. Сервис ужасен. В "Роял мейл" никто ни за что не отвечает, мол: "Пишите иск, что посылка потеряна" и они, возможно, компенсируют. Но искать вашу посылку никто не будет", – жалуется наша соотечественница.
Также она рассказала, что имела неприятный опыт с доставкой TNT. Удостоверение BRP доставили в гостиницу, сфотографировали рецепцию как подтверждение. Однако документ пропал.
Напомним, мы писали, почему украинские беженцы в Швейцарии должны продать свои автомобили.