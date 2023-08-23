Повертаються небагато. Скільки дітей продовжують вчитися онлайн з-за кордону

Зараз за кордоном зараз вимушено перебуває близько мільйона дітей, кажуть в українському уряді. Скільки з них здобуває шкільну освіту онлайн – точно не відомо. Але кількість тих, хто вчиться за сімейною формою, за півтора року зросла у 14 разів (з 4 695 у 2021 році до 64 409 у 2022-му).
Яка кількість дітей продовжує навчатися, перебуваючи за кордоном, у коментарі РБК-Україна пояснили в Міністерстві освіти і науки України.
Поки рано говорити, скільки саме учнів навчатимуться онлайн цього року, каже РБК-Україна освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Для тих дітей, які взагалі випали з навчального процесу в Україні, він вважає за необхідне розробляти програми щодо надолуження освітніх втрат. І загалом створити умови для повернення дітей з батьками з-за кордону.
"За оперативними даними місцевих органів управління у сфері освіти на сьогодні понад 506 тисяч здобувачів освіти продовжують перебувати за кордоном. Тенденція щодо повернення здобувачів освіти на сьогодні є незначною", – коментують у прес-службі Міносвіти.
МОН зацікавлене в тому, щоб українські діти не втрачали зв’язок з Україною і мали можливість продовжити здобуття освіти в Україні після повернення, йдеться у повідомленні.
Міносвіти рекомендує дітям-громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, такі варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану:
Раніше у МОН пояснили РБК-Україна, як зарахувати дитину до школи в Україні після закордону.
Також були названі регіони України, де дітям доведеться навчатися вдома.
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