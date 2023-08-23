RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возвращаются не многие. Сколько детей продолжают учиться онлайн из-за границы

Фото: Возвращение детей к обучению в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Сейчас за границей сейчас находится около миллиона детей, говорят в украинском правительстве. Сколько из них получает школьное образование онлайн – точно неизвестно. Но количество учащихся по семейной форме за полтора года выросло в 14 раз (с 4 695 в 2021 году до 64 409 в 2022-м).

Какое количество детей продолжает учиться, находясь за границей, в комментари РБК-Украина пояснили в Министерстве образования и науки Украины.

Сколько детей продолжает учиться из-за границы

Пока рано говорить, сколько именно учеников будут учиться онлайн в этом году, говорит образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Для тех детей, которые вообще выпали из учебного процесса в Украине, он считает необходимым разрабатывать программы по наверстыванию образовательных потерь. И в целом создать условия для возвращения детей с родителями из-за границы.

"По оперативным данным местных органов управления в сфере образования, на сегодняшний день более 506 тысяч соискателей образования продолжают находиться за границей. Тенденция по возвращению соискателей образования на сегодняшний день является незначительной", – комментируют в пресс-службе Минобразования.

МОН заинтересовано в том, чтобы украинские дети не теряли связь с Украиной и имели возможность продолжить образование в Украине по возвращении, говорится в сообщении.

Минобразования рекомендует детям-гражданам Украины, вынужденно находящимся за границей, следующие варианты получения образования во время действия военного положения:

  1. учиться только в учебном заведении страны пребывания ученика по очной форме;
  2. совмещать обучение в учебном заведении страны пребывания по очной форме и в учреждении общего среднего образования Украины, в частности в Государственном лицее "Международная украинская школа", по одной из форм обучения, предусмотренных законодательством (дистанционной, семейной/домашней, экстернатной);
  3. учиться в заведениях/классах, организованных в странах пребывания по инициативе общественных организаций украинцев при содействии органов управления образованием этих стран и местной власти, и которые предоставляют образовательные услуги в сотрудничестве с Государственным лицеем "Международная украинская школа" в соответствии с заключенным договором;
  4. если это не противоречит законодательству страны пребывания, учиться только в учебном заведении Украины, в частности в Государственном лицее "Международная украинская школа", по одной из форм обучения, предусмотренных законодательством (дистанционной, семейной/домашней, экстернатной).

Ранее в МОН объяснили РБК-Украина, как зачислить ребенка в школу в Украине после заграницы.

Также названы регионы Украины, где детям придется учиться дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаосвіта в УкраїніУчебный годвыезд за границу