"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для украинки в разгар войны

Фото: Две семьи из Украина в доме возле озера Балатон в Венгрии (РБК-Украина/Людмила Жукова)

Особенности эвакуации из Киева с мамой, сыном и двумя котами

Начало войны и эвакуация из обстреливаемых городов резко поменяли жизнь миллионов украинцев. Для многих долгая дорога и поиски убежища еще впереди.

В материале TRAVEL РБК-Украина наша корреспондент Людмила Жукова делится своим опытом бегства от войны – от неготовности ехать до поиска жилья, помощи волонтеров и обустройства с ребенком в новой стране.

Рюкзак за 30 минут: только с необходимыми вещами

Тот день - 24 февраля - не забуду никогда. Муж разбудил меня в 5 утра и сказал, что началась война. Мой трехлетний ребенок мирно спал в кровати, мы решили разбудить сына позже. Я до последнего думала, что он пойдет в детский сад, как обычно.

Супруг сказал мне собрать тревожный чемоданчик и быть готовой. Мы не готовили его заранее: я была уверена, что никуда бежать не придется. В тот день я отработала смену и все равно не могла собраться - я не хотела уезжать. Мы - киевляне, у нас была прекрасная жизнь, планы, счастье.

Сообщения о взрывах по всей Украине прогнали сон и аппетит напрочь. Родня мужа решила бежать на Западную Украину, он настаивал, чтобы и я уезжала ради ребенка.

Фото: Дорога в машине заняла 21 час (Людмила Жукова)

У нас даже произошел скандал - я просила не отправлять нас туда, ведь в Киеве наш дом. В слезах собрала рюкзак за 30 минут, положила в него вещи ребенка, пару его игрушек и книжку. Сама надела зимнюю куртку, свитер, джинсы, взяла только нижнее белье и самое необходимое. Это был вечер 24 февраля.

Долгий путь во Львов и "квест" по поиску жилья

В машине нашлось только одно место для меня и ребенка – мы двигались во Львов с родственниками мужа. Дорога заняла 21 час.

Даже 25 февраля во Львове забронировать что-либо казалось непосильной задачей, но у нас получилось. Вначале сняли квартиру посуточно - цена была "кусачая". Прожили там неделю и поняли: нужно искать жилье надолго - война не прекратится за неделю.

В Киеве на тот момент остались муж с кошкой и мама - в своей квартире с котом.

Жизнь во Львове вдали от близких казалась невыносимой. Первые четыре дня я не могла есть и спать. Каждое утро просыпалась и звонила матери, сердце разрывалось от разлуки и понимания, что в квартиры в Киеве может "прилететь".

Фото: Квартира во Львове (Людмила Жукова)

С родственниками мужа мы разделились, решив, что так будет лучше.

Поиски жилья во Львове снова оказались "квестом", мы сняли "убитую" квартиру за 10 тысяч гривен. И половину суммы заплатили риэлтору. Как оказалось, жилье находилось в 1 км от аэропорта. Но это мы поняли не сразу. Тогда в панике риэлтор сказал: "Есть только один вариант - и он такой".

На 11 день войны удалось уговорить маму приехать к нам. Она очень долго сопротивлялась и повторяла:

"Это наш дом, зачем мне уезжать".

Она взяла с собой маленький рюкзак, две переноски с котами и с помощью знакомого добралась на вокзал. Ей удалось сесть в эвакуационный поезд, в котором пришлось ехать сидя 18 часов в битком набитом людьми вагоне.

Поезд прибыл к завершению комендантского часа, и я "пулей" на такси вылетела на вокзал встречать. А через день сирены в городе начали выть, не переставая.

Последней каплей было то, что оккупанты попали в Яворовский полигон. Я не хотела бежать из Украины до последнего, но не могла работать с сиренами, а сын перестал спать.

Венгрия: из Львова в Будапешт тремя поездами

В первые дни нахождения во Львове моя хорошая приятельница Лида написала, что может помочь с выездом Венгрию.

Фото: "Выдохнуть" получилось в Будапеште (Людмила Жукова)

"Там нет сирен, сделай это ради ребенка, отдохнешь", - уговаривала она.

Сначала я отказалась, но после того, как начало "прилетать" во Львов, задумалась о загранице. Написала другу в Польше, что я с мамой, животными и сыном хочу снять квартиру. Искали несколько дней, но таким составом тогда уже было сложно найти жилье. Тогда я обратилась к Лиде.

Она познакомила меня с волонтером Настей, которая 9 лет жила в Будапеште. Она с мужем Алексеем с начала войны помогала украинским беженцам абсолютно во всем, решая такие задачи, которые не под силу многим политикам. Настя сыграла в нашей истории колоссальную роль.

Из Львова в Будапешт мы добирались тремя поездами, дорога была очень тяжелой: Львов - Чоп, Чоп-Захонь, Захонь - Будапешт. Дорога заняла 16 часов. Животных на границе пропустили без всяких вопросов, нас - тоже. У всех нас есть биометрические паспорта.

Когда мы приехали, уставший ребенок кричал и плакал на вокзале. С ним - и я. Сил успокаивать уже не было.

Настя встретила нас на вокзале и сразу же поселила в квартиру в центре Будапешта. Здесь наконец-то почувствовали безопасность. Потом я узнала, что жилье - это квартира ее мужа, в которую они позволили селить нуждающихся в помощи семьи из Украины. Здесь побывали многие люди из нашей страны.

Фото: Волонтер Анастасия Чуковская с мужем (facebook.com/Anastasiya Chukovskaya)

В Будапеште мы не нуждались ни в чем. Это был какой-то разрыв шаблонов: видеть мирный город, людей в ресторанах в нем, мирное небо, жизнь.

Настя постоянно звонила нам, интересовалась, нужно ли нам что-нибудь. Мне все время было неудобно, стыдно, неловко что-нибудь просить. Эти люди предоставили нам все, но я понимала, нужно искать жилье, свой угол.

Как мы искали квартиру: венгры боятся сдавать жилье украинцам

Мы пробыли в Будапеште неделю. Я искала квартиру на сайтах, Фейсбуке, по знакомым. Но ситуация осложнялась тем, что в Венгрии сдают квартиры на долгий срок - от года. Ребенок и два животных оказались большим минусом.

Настя объяснила: венгры бояться сдавать украинцам квартиры, ведь по закону не имеют права выселить на улицу с ребенком.

Поиски затягивались, каждый день созванивалась с мужем в Украине, искали варианты. Но дальше в Европу у меня простот не было сил бежать.

Фото: Прогулка к озеру Балатон (Людмила Жуковская)

Отмечу, что Венгрия - не самый лучший вариант для украинцев. Здесь сложный язык, без знания которого получить нормальную работу нереально. После того, как украинец оформит временную защиту, он получает право на бесплатную медицину, работу и детский сад. Выплаты очень маленькие - 75 евро. Мы еще не оформлялись, надеемся вскоре вернуться домой. Будущее здесь мне не "прорисовывается".

В один из дней написала наша ангел-волонтер: "Мила, есть вариант".

Как оказалось, пожилая пара из Нидерландов хотела предоставить свой дом возле озера Балатон в Венгрии семьям украинцев, бегущим от войны.

Настина знакомая, живущая в Ирландии, постоянно мониторила сеть и вышла на контакт управляющего дома этой пары из Голландии. Обычно они приезжали в деревню на лето, но пока решили предоставить дом тем, кому это так необходимо. Абсолютно бесплатно до тех пор, пока это потребуется.

Балатон: дом стал пристанищем для двух семей и животных

Нас познакомили с еще одной семьей из Украины - из маленького города возле Днепра. Они оказались в такой же ситуации и искали жилье, будучи на попечении у нашего волонтера. И уже на следующий день мы с вещами, котами и продуктами выехали в мини-бусике, который организовала Настя.

Прибыв на место, чуть не плакали от счастья и того, насколько могут быть добры люди.

Фото: Две семьи украинцев и волонтеры возле дома у озера Балатон (Людмила Жукова)

В переписке с владельцами дома мы сказали им огромное спасибо. Также поблагодарила их и Настя. Ее слова я никогда не забуду - она написала:

"Спасибо вам, мы всегда будем помнить, что даже в самые темные времена есть свет".

Напомним, мы писали, почему временная защита лучше статуса беженца.