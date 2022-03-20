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Восстановление после потерь. Какие страны стали популярными среди туристов, пережив войну

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Воскресенье 20 марта 2022 07:00
Восстановление после потерь. Какие страны стали популярными среди туристов, пережив войну Фото: Туристы в Сараево (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Как развивается туризм после вооруженных конфликтов в разных государствах

Война России против Украины заставляет многих думать, что иностранцы к нам теперь не поедут еще очень долго. Однако в мире есть много примеров, когда после масштабных конфликтов страны быстро восстанавливались и снова приветствовали гостей.

Потрясения, вызванные вооруженными конфликтами, вносят глубокие изменения в туристический "ландшафт" стран. Создается новое наследие, а постконфликтный "туризм памяти" со временем смешивается с другими направлениями – культурным или морским туризмом.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие страны стали успешными туристическими направлениями после войны.

Туризм в условиях "холодного перемирия"

Конфликт в Боснии и Герцеговине продолжался в 1992-1995 годах, но до сих пор мир часто характеризуется простым отсутствием вооруженного конфликта, а не настоящим примирением между различными сообществами. По Дейтонскими соглашениями 14 декабря 1995 года предусмотрено сохранение единого федеративного государства, которое состоит из двух частей: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

По официальным данным, с 1995 года прирост турпотоков в страну составлял 24% ежегодно, а Всемирная организация туризма прогнозировала, что к 2020 году Босния и Герцеговина займет третье место в мире по темпам развития туризма. В 2010 году Сараево было в топ-10 городов для посещения от путеводителя Lonely Planet. В 2019 году общий вклад туризма в экономику Боснии и Герцеговины составлял 10,5%.

Образец того, как страны успешно восстанавливают туристическую отрасль после войны, описан на примере городов Сараево и Мостар в Боснии и Герцеговине в статье Зейда А. Кассухи.

На время написания статьи городской ландшафт двух городов имел много сходств – в обоих городах восстановлен исторический центр, центральная туристическая зона, хотя следы конфликта все еще остались. Туристам проводили частные выставки, на которых показывали фотографии событий конфликта (осада Сараево сербами, "резня в Сребренице", разрушения Старого моста в Мостаре).

Восстановление после потерь. Какие страны стали популярными среди туристов, пережив войну

Фото: Туристический базар в Сараево (unsplash.com/peter-schulz)

В сувенирных лавках обоих исторических центров предлагали изделия, связанные с войной - например гильзы, превращенные в ручки.

В Сараево для туристов проводят памятные мероприятия. В городе установлены мемориалы погибшим, памятник детям, которые погибли во время осады города и "розы Сараево" (воронки от снарядов, где погибли люди, залили красной смолой – ред.).

Впрочем, с точки зрения "обычного" туризма город до сих пор привлекает историческим центром в османском стиле и многочисленными музеями. В центре царит праздничная атмосфера. Работают немало кафе, баров и ресторанов, которые выбирают молодые туристы. В центре Сараево есть много отелей, которые пользуются популярностью среди иностранных туристов.

При этом город долгое время считался "меккой темного туризма" - фасады многих жилых домов повреждены пулями или снарядами. Но такие локации "разбавлены" огромным количество восстановленных христианских храмов, мечетей, синагог, что создает у туристов образ духовного центра – "Иерусалима Балкан".

Зато в Мостаре, который поделен между боснийскими и хорватскими общинами, гораздо меньше следов войны, которые показывают туристам. Исторический центр с памятниками османской эпохи расположен в боснийской части города. Учитывая бум туризма в Мостаре, боснийская сторона получает больше выгод.

Но хорватская сторона остается более процветающей с большим капиталом и более динамичной экономической деятельностью. Подавляющее число туристов в Мостаре - те, кто приезжает на дневные экскурсии, часто из Дубровника в Хорватии.

Хорватия: стремительный рост туризма после войны

Туризм в Хорватии практически прекратился в 1990-х годах во время войны. Однако развитие рейсов бюджетных авиалиний, дешевое жилье, открытие пляжей и запуск круизных маршрутов помогли развивать туризм позже, уже в 2000-е. В страну постепенно стали поступать иностранные инвестиции, а государство занялось продвижением туристических направлений за рубежом.

Восстановление после потерь. Какие страны стали популярными среди туристов, пережив войнуФото: Дубровник в Хорватии (unsplash.com/spencer-davis)

В Хорватии - более тысячи островов, из которых 66 населены. Благодаря таким географическим особенностям в страну потянулись туристы, которые раньше знали только о греческих островах. О пляжных локациях Хорватии стали писать в иностранных изданиях, позже подключились и блогеры.

Туристический сезон в стране длится с начала июня до конца сентября, когда заполняемость отелей достигает 100%. Внезапный рост туризма существенно повлиял на хорватскую экономику. Около десяти миллионов гостей ежегодно приносят существенные доходы и генерируют около 15% ВВП Хорватии.

Например, в 2017 году только с января по август году страну посетили 15 миллионов туристов. Также страной заинтересовались крупные круизные компании, услугами которых пользуются требовательные платежеспособные туристы.

Это помогло увеличить инвестиции в развитие прибрежных отелей и инфраструктуры, ресторанов и пристаней для яхт. По данным Хорватского бюро статистики, до пандемии коронавируса доходы страны от туризма росли на 11% ежегодно.

Какие еще страны стали успешными туристическими локациями после войны

Популярные туристические страны, куда поток путешественников не прекращается независимо от сезона, пережили в недалеком прошлом военные действия на своей территории.

  • Кипр

В 2018 году курортный остров получил рекордное количество туристов – 3,8 млн. при населении в 1,22 млн. жителей. Доля туризма в экономике страны составляет около 18%. В 2021 году прирост турпотока в пиковые месяцы составлял до 300% по сравнению с 2020 годом.

Кипр известен отличной туристической инфраструктурой и обилием пляжей с "Голубым флагом".

В 1960 году Кипр стал независимым от Великобритании государством. В последующие годы на острове продолжался межэтнический конфликт между греческими и турецкими общинами. В 1964 году там разместился миротворческий контингент ООН и была проведена демаркационная линия.

Восстановление после потерь. Какие страны стали популярными среди туристов, пережив войну

Фото: Кипр стал одной из самых популярных локаций для туристов (unsplash.com/dorottya-hegedus)

В 1975 году Кипр окончательно был поделен на южную греческую часть и северную — турецкую. Взаимное переселение греко-киприотов и турко-киприотов происходило под контролем миротворцев ООН. В 2004 году южная часть острова была принята в ЕС. Самопровозглашенную в 1983 году Турецкую Республику Северного Кипра поддерживает Турция.

  • Египет

Египет развивает туризм бешеными темпами благодаря историческим памятникам и природным особенностям морского побережья полуострова Синай и провинции Хургада. В 2019 году страну посетили почти 15 миллионов туристов. Доля туризма в экономике страны – около 12%.

В 1967-1970 годах в стране шла война, которая была начата Египтом с целью возвращения Синайского полуострова, который перед этим захватил Израиль в ходе Шестидневной войны. Эта война велась в основном с помощью артиллерии со стороны Египта при поддержке советских вооруженных сил и авиации со стороны Израиля. Конфликт закончился соглашением о прекращении огня без территориальных изменений. Перемирие длилось 3 года. Лишь в 1979 году был подписан мирный договор, а Израиль вывел свои войска с Синайского полуострова в 1982 году.

Теперь мало кто из туристов вспоминает о том, что в стране велись боевые действия. В Египет едут отдохнуть на море, заглянуть в уникальный подводный мир с кораллами и воочию увидеть всемирно известные пирамиды и древний Луксор.

  • Израиль

На туризм в Израиле приходится 6,2% экономики. Наиболее популярные виды туризма в эту страну – паломничество, медицинский, культурный. В 2019 году страну посетили 4,5 млн. туристов.

Между тем, страна продолжает жить в состоянии войны с Палестиной. Израильско-палестинский конфликт длится десятилетиями – за спорные территории. В 1947 году ООН проголосовала за разделение Палестины на отдельные еврейское и арабское государства, а Иерусалим признали международным городом. В 1948 году было создано государство Израиль, которое не признала арабская сторона.

Сейчас сохраняется высокая напряженность между Израилем и палестинцами, проживающими в Восточном Иерусалиме, Газе и на Западном берегу. На Восточный Иерусалим претендуют палестинцы как столицу своего будущего государства, на весь город как на свою столицу претендует Израиль, который имеет в этом вопросе поддержку США.

Восстановление после потерь. Какие страны стали популярными среди туристов, пережив войну

Фото: Город Иерусалим (unsplash.com/snowscat)

Даже зная о том, что в стране идет война, иностранные туристы охотно едут в Израиль: гулять по улицам древнего библейского Иерусалима, пробовать традиционные блюда в Тель-Авиве или восстанавливаться на курортах Мертвого моря.

Напомним, швейцарская армия предоставляет убежище сотням украинцев. Мы писали, как попасть в страну сегодня.

Также сообщалось, где искать жилье и работу за границей: большая подборка ссылок для беженцев во время войны.

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